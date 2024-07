Libri, uscito 'Maschio Alfa, il ritorno del playboy' di Pier Francesco Grasselli

ROMA - È uscito "Maschio Alfa, il ritorno del playboy", l’ultimo della trilogia di Pier Francesco Grasselli. Il romanzo fin da subito chiarifica le sue intenzioni: intende infatti intercedere tra il romanzo erotico e la guida pratica su come diventare i seduttori di domani. Nel gran finale della sua trilogia, a cui precedono "I maschilisti: autobiografia erotica" e "Psycholove", il nuovo romanzo di Pier Francesco Grasselli promette una storia senza peli sulla lingua. - È uscito "Maschio Alfa, il ritorno del playboy", l’ultimo della trilogia di Pier Francesco Grasselli. Il romanzo fin da subito chiarifica le sue intenzioni: intende infatti intercedere tra il romanzo erotico e la guida pratica su come diventare i seduttori di domani. Nel gran finale della sua trilogia, a cui precedono "I maschilisti: autobiografia erotica" e "Psycholove", il nuovo romanzo di Pier Francesco Grasselli promette una storia senza peli sulla lingua.





Vi è un chiaro richiamo al ritorno del playboy del passato, affiancando a vere vicende di vita anche esperienze di famosi seduttori del passato. Un romanzo controcorrente, che con il linguaggio erotico è capace di contrapporsi a "un mondo ormai al contrario".





Le donne presentate da Grasselli sono voraci, affamate, voluttuose, per niente spaventate dall'idillio sessuale, pronte a godere e far godere. Sono corpi e anime di fuoco, sono sensazioni, desideri carnali, pelle e ristagni di vino.





Delia, Elisa, Dèlphine, Becca e molte altre, si susseguono le une dopo le altre, regalando una storia a metà tra il sentimentale e l’erotico senza pari.





Il sesso è raccontato con la giusta piccantezza, i passaggi erotici sono diretti e scevri di ogni censura. Il linguaggio moderno ben sposa i tempi odierni, regalando un testo a metà tra il sentimentale e l’erotico.





Il romanzo esce con due copertine differenti: la prima, disegnata a mano come quelle dei precedenti volumi da Silvano Scolari, artista e insegnante della Scuola Comics di Reggio Emilia, illustratore Disney e Marvel; la seconda realizzata da X Studio Design.





Questa la storia del libro. Dopo la disastrosa relazione con una donna d'affari sfuggente e tormentata, uno scrittore scapolo e sciupafemmine attraversa un periodo di profonda depressione e decide di rivolgersi a uno psicologo. La prescrizione del medico è bizzarra. Per guarire e recuperare la gioia di vivere, il paziente dovrà portarsi a letto cinquanta ragazze, il più possibile giovani e carine.

Così comincia il tour de force del protagonista di questo divertente romanzo erotico e sentimentale, l'ultima impresa del seduttore incorreggibile che abbiamo già visto all'opera nei precedenti "Fanculo amore", "Tromba Daria", "I Maschilisti: autobiografia erotica" e "Psycholove".

Ambientato tra New York, Portofino e Roma, oltre che nella sua Reggio Emilia, questo nuovo lavoro di Pier Francesco Grasselli è un romanzo crudo, provocatorio e anticonformista, che piacerà a chi è stufo di quella che lo scrittore chiama «la dittatura del buonismo».

"Maschio Alfa: Il ritorno del Playboy" è un bel "vaffa" al politicamente corretto e alla Cancel Culture sempre pronta a etichettare come tossico il maschio eterosessuale, assicura l'autore.

Stavolta però c’è una novità: "Maschio Alfa: Il ritorno del Playboy" non è solo un romanzo, ma anche un’utile rassegna di consigli pratici, tratti dalla personale esperienza dell’autore e da quella di famosi conquistatori di cuori femminili, per sedurre le donne nel XXI secolo.

Grasselli infatti affianca alla narrazione della vicenda passaggi in cui sintetizza le tecniche di seduzione dei più famosi playboy di ieri e di oggi, i loro approcci e le caratteristiche che consentivano a questi maschi alfa di spiccare tra gli altri.

Il romanzo presenta contenuti ancora più forti e controcorrente dei precedenti, in totale controtendenza rispetto ai trend femministi, demascolinizzanti e filo-LGBT imposti dal mainstream.





Per quel che riguarda Pier Francesco Grasselli, classe '77, è l’autore della trilogia composta dai romanzi "L’ultimo Cuba Libre" (Mursia, 2006), "All’inferno ci vado in Porsche" (Mursia, 2007) e "Vivere da morire" (Mursia 2010), dei romanzi "Ho scaricato Miss Italia" (Mursia, 2008), "Fanculo amore" (Mursia 2009), "Tromba Daria" (Independently published, 2019) e "Le nuove avventure di Sinbad il marinaio" (Independently published 2020), della raccolta di poesie "Sempre meglio che lavorare – Donne, solitudini e cocktail" (Poesie 1998-2018) (thedotcompany editore, 2018), dell’opera illustrata, in cinque volumi, "La Ricerca di Sé stessi" e della raccolta di racconti "Uno scrittore all’inferno… e altre avventure di Raimondo Spallanzani" (Independently published, 2019), del romanzo breve "La musa" (Edizioni Pendragon, 2021) e dei romanzi illustrati "Don Giovanni all’inferno" (Porto Seguro Editore 2021), "Le nuove avventure di Don Giovanni" (Porto Seguro Editore 2021) e "Leonardo cuoco" (Edizioni Om 2021). Segnalate dalla critica come "Romanzi cattivi" (Panorama) e "Ritratto di una generazione" (Libero).

Le sue opere si sono da sempre imposte per l’originalità dello stile narrativo e la durezza delle vicende che raccontano. Il libro è in uscita per le edizioni Gruppo Macro il trittico.





LINK DI VENDITA ONLINE