Libri, il misterioso romanziere James Alma pubblica 'Tree End' su Amazon

Missione Architetto è lieta di annunciare la pubblicazione del libro di fantascienza "Tree End" su Amazon, realizzato dal misterioso romanziere James Alma, che dichiara di provenire dal futuro. Questo affascinante romanzo, descritto dall’autore come "Realtà futura utile per conoscere chi ti circonda e te stesso", è ora disponibile per l’acquisto su Amazon. Missione Architetto è lieta di annunciare la pubblicazione del libro di fantascienza "Tree End" su Amazon, realizzato dal misterioso romanziere James Alma, che dichiara di provenire dal futuro. Questo affascinante romanzo, descritto dall’autore come "Realtà futura utile per conoscere chi ti circonda e te stesso", è ora disponibile per l’acquisto su Amazon.





James Alma, un enigmatico scrittore che sostiene di essere uno dei protagonisti del suo stesso libro, ha scelto di rimanere nell’ombra, rendendo ancora più intrigante la sua opera. Non abbiamo alcuna indicazione su dove viva o si trovi attualmente, e Alma comunica esclusivamente tramite email all’indirizzo jamesalma@designvalley.it





Il libro "Tree End" esplora tematiche di architettura virtuosa e attenzione verso l’ambiente e la natura, proponendo una visione del futuro dove la lotta tra Bene e Male vede prevalere le forze delle virtù che compongono il Bene. È per questo motivo che l’associazione Missione Architetto ha deciso di promuovere questa particolare opera. La narrazione di James Alma non solo intrattiene, ma anche ispira, invitando i lettori a riflettere sulla necessità di comportamenti sensibili e sostenibili per preservare il nostro pianeta da cattivi rappresentati della specie umana.





"Tree End" è disponibile su Amazon in tre formati: Formato Kindle: Per chi ama la lettura digitale; Copertina flessibile in bianco e nero: Una scelta pratica e accessibile; Copertina rigida a colori: Un’edizione da collezione per i lettori più appassionati.