Genova, giovedì 18 luglio 'Lunamore Shake - Cantautrici in concerto' nell'ex manicomio di Genova Quarto

GENOVA - Arte, musica e cultura nel programma estivo di Quarto Pianeta presso gli spazi dell'ex manicomio di Genova Quarto in Via Giovanni Maggio n°4.





Giovedì 18 luglio alle ore 18 inaugurazione della Mostra "Respiro la fame infuocata del desiderio" di Arianna Carossa con la partecipazione di Valentina Furian, a cura di Guia Cortassa (Spazio 21 – sala L)





A seguire intorno alle ore 21, nell'Area del Centro Sociale davanti al bar, lo speaker giornalista musicale Claudio Gambaro presenterà una serata dedicata alle voci femminili del nostro territorio, un happening curioso dal titolo "Lunamore Shake - Cantautrici in concerto".





Quattro progetti sul palco completamente diversi l'uno dall'altro, dal folk al pop passando per la canzone d'autore.





Gli appuntamenti del "Lunamore" ideati dal Direttore della testata giornalistica di Radio Sanremo, sono una luna crescente di canzoni ed emozioni dal palco al pubblico, così senza filtri e questa nuova edizione tutta al femminile sarà un altro evento da non perdere, carico di musica e di lune nuove.





Sul palco:





ROBERTA BARABINO – Ha pubblicato l'album "Magot" che trova una bella accoglienza da parte della critica ed è terzo nella Sezione Opera Prima del Premio Tenco 2012. Arriva poi il suo secondo disco “Il tempo degli animali” prodotto ancora insieme a Raffaele Rebaudengo e registrato al Greenfog studio da Mattia Cominotto. II 18 luglio è prevista un'esibizione unplugged molto intima.





ALESSANDRA CLEMENTE – Si muove tra il jazz e la canzone d'autore. I due brani "I am in you" e "Lullaby" sono stati prodotti da Fabio Moretti, mentre il terzo singolo "Rising (From a shadow)" è stato prodotto dal marito e chitarrista di Elisa, Andrea Rigonat. A Quarto si presenterà con Sandro Gaspari al piano elettrico e Marco Galvagno alla chitarra..





ROSACUSTICA – "Castelli di Carta", è il loro primo album di inediti. Il dark pop acustico di Sara Sgambelluri e Roberto Barzotti ha incontrato l’estro creativo del producer Giulio Gaietto che ha saputo valorizzare eccellentemente la vocazione cantautorale di Sara con le armonie lisergiche di Roberto. Dal disco è stato estratto il videoclip "A metà".





TRIBUTO AL PUTTAN POP – Tre ragazze con energia da vendere! Suonano e cantano il meglio delle icone pop mondiali da Madonna a Lady Gaga con un vero dj set suonato e cantato dal vivo! Potrebbero anche esserci sorprese con inediti o altre diavolerie, tutto è possibile quando salgono sul palco Floriana Barilari, Chiara Rubino ed Ebe Onthebass Rossi.





INFORMAZIONI:

L'evento si terrà all'aperto e sarà attivo il servizio bar. In caso di pioggia, lo spettacolo andrà in scena nello Spazio 21 dell'ex Manicomio.

Concerto ad offerta libera a partire da € 5

Aperitivo a buffet + concerto € 15

Prenotazione tramite messaggio Whatsapp 3397228865