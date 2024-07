Four Seasons Quintet, in radio il nuovo singolo 'Palomar'

Dal 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “Palomar”, il nuovo singolo dei Four Seasons Quintet. "Palomar" è una contaminazione tra swing & pop contemporaneo e racconta di un incontro casuale e straordinario con il re dello swing, Benny Goodman. Da lì, come per “magia”, il quintetto si ritroverà trasportato alla notte del 21 agosto 1935 in cui si narra che proprio al Palomar Ballroom, lo storico locale situato a Los Angeles, Benny Goodman con la sua orchestra diede vita alla swing era.

Gli artisti commentano così la nuova release: “Palomar rappresenta l’esaltazione della nostra voglia di sperimentare l’unione tra innovazione e tradizione. L’idea del testo è nata sfogliando un libro sulla storia del jazz che proprio narrava quella famosa notte con tanto di locandina dell’evento che è volutamente riportata all’inizio del videoclip.

Il videoclip di “Palomar” è ispirato all'atmosfera calda ed elegante dei night club americani Anni ’30. L'energia nella stanza è palpabile e contagiosa e tutti intorno sorridono e si scatenano nella pista. Citando il testo del brano “il ritmo è travolgente ed il piede va da se”. Non puoi fare a meno di sentire irradiare l’ottimismo che avvolge come seta.