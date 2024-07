Attentato Trump, 'Abbiamo agito rapidamente': le prime parole del Secret Service

Donald Trump, attualmente a Milwaukee per la convention repubblicana, che giovedì lo nominerà ufficialmente candidato per la Casa Bianca, ha mostrato un atteggiamento deciso e resiliente. Scendendo dall'aereo, ha alzato il pugno, gesto che ha ripetuto subito dopo l'attentato durante il comizio di Butler.



Il presidente Joe Biden ha telefonato a Trump dopo l'attentato. Secondo quanto riferito da Fox News, Trump ha descritto la conversazione come "buona". Questo gesto di comunicazione tra i due leader politici rivali è stato interpretato come un segnale di unità nazionale in un momento di crisi.



Cambiamenti nel discorso alla convention



Trump ha annunciato che, a seguito dell'attentato, ha modificato il suo discorso per la convention repubblicana. Ha dichiarato che il suo intervento sarà orientato a "unire il mondo", segnalando un possibile cambio di tono e un messaggio più inclusivo e conciliatorio.

Indagine Indipendente



Il presidente Biden ha ordinato un'indagine indipendente sul comportamento del Secret Service, evidenziando l'importanza di una valutazione esterna e imparziale delle azioni dell'agenzia. Questo passo è visto come un tentativo di garantire trasparenza e di mantenere la fiducia del pubblico nelle istituzioni di sicurezza nazionale.



In attesa delle testimonianze e dei risultati delle indagini, l'attenzione resta alta su come le istituzioni politiche e di sicurezza degli Stati Uniti risponderanno a questo grave episodio, e su come le dinamiche politiche potrebbero essere influenzate nei prossimi mesi.