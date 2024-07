Tekla in radio con “Rom’antica”

Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Rom'antica”, il nuovo singolo di Tekla per LaPOP. “Rom’antica” è un brano nato chitarra e voce, successivamente arricchito da suoni R&B e Funky. L’atmosfera che racconta è morbida e calda, proprio come il mese di luglio. Scritto nel luglio del 2019, durante uno dei tanti viaggi in treno Bologna-Roma di Tekla: stazioni e tramonti, continue occasioni e continue chimere. Il brano descrive quelle dinamiche magiche che Roma crea sempre e comunque. Che sia un viaggio di lavoro o di svago, la sua anima antica ed imponente sa incantare anche il più distratto dei passanti.





Il testo è nato in periodo di continui spostamenti, accompagnata da rapidi tramonti che hanno contribuito alla nascita di questo testo. Rom’antica porta il mare a Roma, le sirene richiamano l’ambiente urbano e trafficato, dove la città sembra una giungla. Al tempo stesso però Tekla ha voluto affiancare l’idea delle sirene tentatrici, che illudono: Roma è piena di occasioni, dal punto di vista musicale e artistico, che al tempo stesso non sono sempre ciò che sembrano.Commenta l’artista a proposito del brano: “Roma mi ha sempre baciato lasciando l’amaro in bocca: per ogni bella occasione, si raccoglievano almeno il doppio delle chimere.”