Roma, ruba un auto e investe la proprietaria: individuato ed arrestato

ROMA - I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne romano gravemente indiziato del reato di rapina. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, è il risultato delle attività investigative condotte dai Carabinieri.L'indagine ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro l'indagato, identificato come l'autore della rapina avvenuta il 27 dicembre 2022 in via Ignazio Silone, quartiere Laurentino. La vittima, una pensionata romana di 62 anni, aveva lasciato la sua auto con le chiavi inserite e il motore acceso per gettare la spazzatura. In quel momento, un uomo a lei sconosciuto era salito rapidamente a bordo del veicolo, allontanandosi velocemente e investendo la donna che cercava di bloccarlo.La vittima fu trasportata presso l’ospedale San Giovanni Addolorata, fortunatamente non in pericolo di vita. Nel frattempo, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma riuscì a intercettare l'auto in fuga, che venne successivamente rinvenuta abbandonata in via Francesco Lanza e sequestrata.Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur permisero di rintracciare l'autore del reato grazie alle impronte papillari trovate sulla vettura e all'analisi delle immagini di videosorveglianza delle zone interessate. L'uomo è stato anche riconosciuto dalla vittima.Il 44enne, già detenuto per altri reati presso il carcere di Regina Coeli, è stato raggiunto dai Carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento. Si sottolinea che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui l'indagato deve essere ritenuto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.