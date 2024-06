Passariano di Codroipo, il 27 giugno la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

ROMA - È convocata una seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 27 giugno alle ore 10 presso Villa Manin (Passariano di Codroipo - Udine) con all’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nelle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni a Roma. - È convocata una seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 27 giugno alle ore 10 presso Villa Manin (Passariano di Codroipo - Udine) con all’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nelle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni a Roma.





Tra i punti all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni:

- Approvazione del protocollo attuativo del Protocollo Generale di Intesa tra la Conferenza delle Regioni e PA e ANAC del 12 gennaio 2023, relativo alla collaborazione tra la rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici e ANAC;

- Esame del disegno di legge di conversione in legge del d.l. 73/2024 recante "misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" – Audizione da parte della Commissione 10ª (Sanità) del Senato calendarizzata per il 2 luglio 2024;

- Posizione sul progetto di legge Caramanna ed altri: "Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata" (C 1486) da rappresentare in audizione alla Commissione X della Camera dei Deputati;

- Informativa sul riparto della disponibilità finanziaria per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2024.