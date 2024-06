Consiglio Europeo: riconferma di Von der Leyen e nuove nomine tra tensioni

BRUXELLES – Oggi si conclude il secondo e ultimo giorno del Consiglio europeo. I leader dei paesi membri si sono riuniti per discutere e decidere su vari temi cruciali per il futuro dell'Unione Europea. La giornata di ieri ha visto la riconferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Europea per un secondo mandato, mentre Antonio Costa è stato scelto come nuovo presidente del Consiglio Europeo e Kaja Kallas come Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione.La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso la sua disapprovazione sulle recenti nomine. L'Italia si è astenuta sulla riconferma di Ursula von der Leyen e ha votato contro le nomine di Antonio Costa e Kaja Kallas. Meloni ha dichiarato: "Le nomine Ue sono sbagliate nel metodo e nel merito. È una mancanza di rispetto ai cittadini."Meloni ha sottolineato che la sua scelta di opporsi alle nomine non è solo una questione di principio, ma anche una strategia per sottolineare la necessità di riformare il processo decisionale dell'Unione Europea. "Accodarsi non serve a uscire dall'isolamento. Non sono d'accordo che il voto contrario mette a rischio la nostra posizione in Ue. Sarebbe vergognoso se ce la facessero pagare", ha affermato Meloni, ribadendo la sua intenzione di mantenere una posizione ferma.Dall'altra parte, Ursula von der Leyen ha cercato di mantenere un tono conciliatorio. "Sì, Meloni si è astenuta sulla mia nomina, ma è importante lavorare bene al Consiglio con l'Italia, così come con gli altri Stati membri, è un principio che seguo sempre", ha dichiarato von der Leyen, evidenziando l'importanza della collaborazione tra tutti i membri dell'Unione Europea.Le prossime settimane saranno cruciali per l'Italia e l'Unione Europea. Si prevedono intense trattative sotterranee, con il governo italiano pronto a rilanciare la richiesta di una delega di peso. Tuttavia, il muro dei Socialisti e dei Liberali potrebbe alzarsi ulteriormente, rendendo le trattative ancora più complesse.L'Italia cercherà di navigare attraverso queste tensioni per ottenere risultati favorevoli, ma la strada si preannuncia tortuosa. La capacità di negoziazione e la determinazione della premier Meloni saranno messe alla prova in questo periodo di incertezza politica.