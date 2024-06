Scontro tra Biden e Trump nel primo dibattito presidenziale

Washington D.C., 27 giugno 2024 – Il primo confronto televisivo tra il presidente in carica Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump si è svolto ieri sera negli studi della CNN. Media e analisti sono quasi unanimi: Biden ha deluso nel suo primo duello presidenziale. La sua voce debole e roca, attribuita tardivamente a un raffreddore, insieme a frequenti balbuzie e frasi confuse, ha alimentato il panico tra i democratici. Al contrario, Trump è apparso energico e dominante, nonostante abbia dribblato molte domande e ripetuto varie falsità.La performance di Biden ha suscitato immediata preoccupazione tra i democratici. Secondo fonti citate dalla CNN, il New York Times ha monitorato le reazioni sui social media, evidenziando un crescente disagio tra i sostenitori del presidente. La voce tremante e le risposte sconnesse di Biden hanno accentuato le preoccupazioni sulla sua età, esplose all'attenzione pubblica durante il dibattito.Il dibattito è stato caratterizzato da un tono aspro e da attacchi personali. Trump ha criticato l'inflazione e la gestione del confine con il Messico, accusando Biden di incompetenza. Biden ha replicato vantando i suoi successi economici e accusando Trump di aver favorito i ricchi con tagli fiscali. La politica estera è stata un altro terreno di scontro, con Trump che ha sostenuto che la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata con una leadership forte, senza però fornire soluzioni concrete.Uno dei momenti più leggeri del dibattito è stato quando i due candidati si sono sfidati sui loro record atletici, trasformando la discussione in una competizione di golf. Trump ha deriso Biden, dicendo che non potrebbe colpire una palla per 50 yard, mentre Biden ha replicato vantando il suo handicap ridotto a sei.Dopo il dibattito, Biden e la First Lady Jill hanno partecipato a un evento elettorale ad Atlanta, dove Biden ha motivato i suoi sostenitori dicendo: "Dobbiamo batterlo. Lo batteremo e ho bisogno di voi per farlo". Tuttavia, la performance di Biden potrebbe avere ripercussioni sui sondaggi, con i democratici preoccupati per l'impatto negativo sulla sua campagna.