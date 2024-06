Cerignola, apre l’orto-frutteto solidale realizzato da Procter & Gamble e CRAI

CERIGNOLA (FG) - Apre a Cerignola un nuovo Orto-Frutteto Solidale, realizzato con il contributo di Procter & Gamble, la collaborazione di CRAI e il supporto tecnico di AzzeroCO2: un’oasi verde in cui attenzione per l’ambiente e inclusione sociale si incontrano per restituire nuovo valore al territorio e a tutti i suoi cittadini. - Apre a Cerignola un nuovo Orto-Frutteto Solidale, realizzato con il contributo di Procter & Gamble, la collaborazione di CRAI e il supporto tecnico di AzzeroCO2: un’oasi verde in cui attenzione per l’ambiente e inclusione sociale si incontrano per restituire nuovo valore al territorio e a tutti i suoi cittadini.





Comprende 75 alberi di melograno, sparsi su un terreno di circa un ettaro gestito dalla Coop. Sociale Altereco, che dal 2008 coinvolge persone provenienti da percorsi di giustizia riparativa, ex-detenuti e soggetti fragili in progetti di agricoltura sociale su terreni confiscati alla mafia, occupandosi della cura delle colture fino alla realizzazione di prodotti finiti.





Questo nuovo Orto-Frutteto Solidale si aggiunge ad altri 23 realizzati nel resto d’Italia da Procter & Gamble nell’ambito di "P&G per l’Italia", il più vasto programma di cittadinanza d’impresa mai avviato nel nostro Paese dall’azienda, che dal 2021 sta realizzando progetti concreti di responsabilità sociale. Con Cerignola si arriva così ad un totale di 24 Orto-Frutteti Solidali sparsi su tutto il territorio nazionale, con 30.000 metri quadri di superficie complessiva e oltre 2.000 piante tra alberi da frutto e mellifere, che contribuiranno a promuovere l’inclusione sociale di circa 400 soggetti fragili e a rischio emarginazione sociale, garantendone al contempo l’autonomia economica.





«Siamo particolarmente orgogliosi del progetto degli Orto-Frutteti Solidali, che riesce a coniugare l’attenzione per l’ambiente a quella per le persone più svantaggiate, offrendo un luogo protetto in cui, attraverso il lavoro nella natura, sentirsi accolti e inclusi all’interno della comunità – spiega Daniela Cappello, Corporate Scientific & Sustainability Communication Director Procter & Gamble Italia. L’Orto-Frutteto Solidale di Cerignola parla di seconde possibilità e di lavoro come chiave per ritrovare la propria strada e il proprio posto nella società. Un aiuto concreto del quale ringraziamo la Cooperativa Altereco e che condividiamo con CRAI, e ovviamente AzzeroCO2 il cui supporto è fondamentale per la realizzazione di questo meraviglioso progetto».





«La creazione di un Orto-Frutteto Solidale a Cerignola evidenzia le concrete finalità del progetto realizzato da P&G e CRAI che comporta occasioni di socializzazione, acquisizione di competenze e integrazione. Obiettivi tutti doverosamente perseguibili in un territorio come quello in cui la nostra azienda opera che merita sostegno e progresso. Ringraziamo AzzeroCO2 e la Cooperativa Altereco di Cerignola che da diversi anni opera con straordinario impegno per il recupero sociale e la rigenerazione del nostro territorio» dichiara Emanuela Cecca, Responsabile Marketing di Proshop, insegna del Gruppo Crai.





«Questo tipo di sinergie fanno molto bene ai territori, nel nostro caso il valore si moltiplica perché noi operiamo su un terreno confiscato alla mafia. Tutti i soggetti coinvolti stanno assumendo sulle loro spalle una parte di responsabilità rispetto al valore di questa azione. Stiamo trasformando un luogo di malaffare in luogo in cui si "coltivano" inclusione, prospettive, dignità» racconta Vincenzo Pugliese della Coop. Altereco.





«Coniugare le esperienze di antimafia sociale con la promozione del lavoro buono e dello sviluppo sostenibile è l’obiettivo sociale raggiunto dalla positiva sinergia da cui origina l’Orto-Frutteto Solidale. È interesse dell’intera comunità cerignolana promuovere innovativi modelli di inclusione radicati nell’affermazione del principio di legalità e orientati ad offrire un’opportunità a chi ha commesso errori o vive una condizione di fragilità. Ringrazio sinceramente Procter & Gamble, CRAI, AzzeroCO2 e la Cooperativa Altereco per l’impegno profuso nella realizzazione di questo bellissimo progetto» commenta Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola.





«La Campagna ‘Orto-Frutteto Solidale’, che portiamo avanti insieme a Legambiente, rappresenta una dimostrazione concreta di come sia possibile coniugare lo sviluppo sostenibile con il sostegno attivo alle persone in situazioni di vulnerabilità. Grazie alla collaborazione con Procter & Gamble e CRAI, e all'impegno della Cooperativa Sociale Altereco, siamo riusciti a creare a Cerignola uno spazio che offre nuove opportunità e senso di appartenenza a coloro che stanno affrontando un percorso di reinserimento sociale. Questo progetto è un vero e proprio investimento nella comunità e un impegno per la costruzione di un tessuto sociale più solidale e inclusivo» aggiunge Sara Palliccia, Project Manager Orto Frutteto Solidale Diffuso, AzzeroCO2.