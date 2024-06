Ballottaggi Elezioni Comunali 2024: 101 Comuni al voto

Bari



BARI - Sono 101 i comuni, tra cui 14 capoluoghi, chiamati al voto per i ballottaggi delle elezioni comunali 2024. I seggi per scegliere i sindaci si sono aperti oggi alle 7 e chiuderanno alle 23, con la possibilità di votare anche domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.Le sfide più importanti di questo secondo turno delle Amministrative si svolgono nelle città di Firenze, Bari e Perugia. Oltre a queste, saranno da seguire con attenzione anche i ballottaggi di Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta.A Firenze, la competizione per il ruolo di sindaco è particolarmente serrata, con i candidati principali che hanno portato avanti campagne intense e competitive.