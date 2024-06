Al via il 7° Forum SIRC, il ruolo della Puglia nella ricerca cardiovascolare italiana

Il 21 giugno l’Università di Parma riceve da Bari il testimone dell’importante Forum itinerante





Dopo il capoluogo pugliese, sarà la città di Parma, venerdì 21 giugno 2024, ad ospitare il settimo Forum itinerante della Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari (SIRC). L’evento, dal titolo "New Roads in Cardiovascular Research" rappresenta un’opportunità unica per i giovani ricercatori in ambito cardiovascolare di presentare i loro studi, interagire con esperti del settore e creare connessioni significative. «Il Forum Itinerante è un momento cruciale per la nostra comunità - afferma il professor Vincenzo Lionetti, presidente della SIRC e originario di Canosa di Puglia - . La ricerca cardiovascolare è una sfida affascinante e cruciale per la salute umana. Proprio per questo, la SIRC cerca da trent’anni di promuovere l’integrazione tra ricerca di base e pratica clinica nel campo cardiovascolare. Questo evento offre ai giovani ricercatori l’opportunità di condividere le loro scoperte, immergersi in discussioni appassionanti e ispirarsi reciprocamente».





«La Puglia svolge da molto tempo un ruolo molto importante nella comunità cardiovascolare italiana - ricorda il professor Andrea Gerbino, segretario della SIRC e Professore Associato di Fisiologia presso l’Università di Bari - . La sesta edizione del Forum si è svolta nel 2022 presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente del nostro Ateneo ed ha visto una grande partecipazione di giovani ricercatori da tutta la Penisola e non solo. Abbiamo avuto ospiti provenienti anche da Svizzera e Iraq. Ci tengo, inoltre, a ricordare i numerosi, giovanissimi cardioscienziati pugliesi lanciati dalla SIRC, come Valentina Casieri, Roberta De Zio e Francesco Lo Muzio».





«E’ sempre bello ricordare il contributo della Puglia alle attività della SIRC - conclude il professor Lionetti - . Nel corso degli anni, abbiamo avuto l’onore di ospitare molti amici e colleghi pugliesi che ricoprono posizioni importanti nella ricerca cardiovascolare non solo italiana, ma mondiale. Penso, tra gli altri al foggiano Francesco Moccia, che è appena tornato al Sud e che della SIRC è stato segretario e vice-presidente». Il professor Michele Miragoli, organizzatore locale del Forum, sottolinea: «Parma, con la sua storia, cultura e ospitalità, è l’ambiente perfetto per il Forum Itinerante della SIRC. L’Università di Parma è un punto di riferimento nel nostro paese per lo sviluppo di tecnologie mediche di ultima generazione potenzialmente applicabili alla diagnosi e al trattamento delle patologie che colpiscono l’apparato cardiovascolare. Siamo felici di ricevere da Bari il testimone di questa importante iniziativa, anche in virtù dei numerosi talenti pugliesi che studiano e lavorano presso l’Ateneo di Parma».