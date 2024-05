Sicurezza: 27 arresti in Sicilia per porto abusivo di armi, droga ed estorsioni

Le Indagini



L'indagine, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo - San Lorenzo, ha delineato un sodalizio criminale attivo nei quartieri San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.), Borgo Nuovo e Cruillas. Il gruppo criminale, composto da individui già noti alle forze dell’ordine, gestiva quattro piazze di spaccio e un'attività organizzata di traffico di rifiuti, oltre a essere coinvolto in furti di veicoli destinati a estorsioni con il metodo del "cavallo di ritorno".

Gestione di Rifiuti: Organizzato un’attività illecita di gestione di rifiuti insieme ad altri cinque indagati. L’attività includeva lo stoccaggio e la lavorazione di materiali raccolti illegalmente, con guadagni stimati fino a 50.000 euro mensili.

Traffico di Droga: Promosso un’associazione per il traffico di sostanze stupefacenti, gestendo personalmente i rapporti con i fornitori e raccogliendo proventi illeciti stimati in circa 40.000 euro mensili. Il gruppo era strutturato in modo piramidale, con il 34enne al vertice e due figure incaricate di rifornire le quattro piazze di spaccio con cocaina, marijuana e hashish.

Furti ed Estorsioni: Controllato il giro di furti di auto per estorcere denaro alle vittime tramite il metodo del "cavallo di ritorno", chiedendo fino a 1.000 euro per la restituzione dei veicoli rubati.

Le indagini, condotte da settembre 2020 a marzo 2021, hanno evidenziato il ruolo di un 34enne del C.E.P., già in regime di detenzione domiciliare e attualmente in carcere, come figura centrale nelle attività criminali. Questo individuo avrebbe:Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per 17 persone e gli arresti domiciliari per le restanti 10. Sono stati sequestrati preventivamente l’area adiacente all’abitazione del 34enne, dove venivano stoccati i rifiuti, e un autocarro della ditta incaricata del trasporto del materiale lavorato.