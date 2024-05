Roland Garros: Sinner vola al secondo turno

Roland Garros fb

Nel primo turno del torneo del Roland Garros, Jannik Sinner ha dimostrato una solida forma fisica e tecnica, vincendo in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 contro l’americano Christopher Eubanks. L’altoatesino, che aveva saltato gli Internazionali d’Italia a Roma a causa di un problema all’anca, ha mostrato di essersi completamente ristabilito.Nel secondo turno, Sinner affronterà il francese Richard Gasquet. Dopo la fine del match, Sinner ha commentato positivamente sulle sue condizioni fisiche: "L’anca sta bene, non c’è nessun problema che mi procura dolore. Ho ripreso da pochi giorni ad allenarmi con continuità dopo tre settimane di riposo. Sono contento di come ho servito. Spero di fare dei progressi nei prossimi giorni, ma per ora sono soddisfatto".Anche altri tennisti italiani hanno brillato nel primo turno. Matteo Arnaldi ha battuto il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, 6-2, qualificandosi per il secondo turno. Lorenzo Sonego ha prevalso su Ugo Humbert, altro giocatore francese, con un punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, 6-3. Luca Nardi, invece, è stato eliminato dal francese Alexander Muller con un netto 6-4, 6-1, 6-3.Le prestazioni dei tennisti italiani nel primo turno del Roland Garros evidenziano un buon livello di competitività, con Sinner, Arnaldi e Sonego che continuano a rappresentare il tricolore nelle fasi successive del torneo.