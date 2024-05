Putin alla parata sulla Piazza Rossa: 'Non permetteremo minacce, faremo tutto per prevenire uno scontro globale'

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso alla parata sulla Piazza Rossa per commemorare il 79º anniversario della vittoria sul nazismo, durante il quale ha dichiarato con fermezza: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". Putin ha sottolineato che la Russia farà tutto il necessario per prevenire "uno scontro globale".Le sue parole giungono in un momento di crescente tensione internazionale, con le preoccupazioni riguardanti il conflitto tra Russia e Ucraina che rimangono molto alte.Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato all'ANSA che la Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina. Ha chiarito che durante la sua visita in Ucraina la scorsa settimana, gli ucraini non hanno chiesto truppe Nato sul loro territorio, ma hanno espresso il desiderio di ricevere maggiore supporto.Questa dichiarazione potrebbe aiutare a ridurre le tensioni tra Russia e Nato, riaffermando il ruolo dell'Alleanza Atlantica nel sostenere l'Ucraina senza provocare ulteriori escalation nel conflitto.Nel frattempo, la situazione sul campo rimane tesa. Stanotte, almeno otto persone sono rimaste ferite in un attacco aereo ucraino contro la città russa di Belgorod e i suoi dintorni. D'altra parte, le forze di difesa ucraine hanno abbattuto 17 dei 20 droni lanciati dalla Russia sulla regione meridionale di Odessa.Questi eventi mostrano che il conflitto in Ucraina continua a essere una fonte di instabilità e violenza, con entrambe le parti impegnate in azioni offensive e difensive che mettono a rischio la vita delle persone e alimentano ulteriori tensioni internazionali.