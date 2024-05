Prova a vendere 19 tartarughe di specie protetta sul web: denunciato dai Carabinieri

PALERMO - I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo hanno denunciato un 37enne ericino per detenzione per vendita di specie animali senza la prescritta documentazione. L'uomo è stato individuato grazie a un'analisi dei siti di vendita online, dove aveva messo in vendita 19 esemplari di Testudo Hermanni (testuggine di terra), privi di documentazione giustificativa e di sistemi di marcaggio.Considerando che gli esemplari appartengono alle specie protette dalla convenzione di Washington, per le quali vige il divieto di detenzione e vendita senza la prevista documentazione, i militari hanno proceduto alla denuncia del venditore e al sequestro degli animali. Questi ultimi sono stati successivamente affidati al centro di recupero della fauna selvatica di Ficuzza (PA).Il contrasto alla vendita illegale di esemplari di specie protetta è uno degli obiettivi dei servizi condotti dai Carabinieri Forestali, che lavorano per garantire la tutela della biodiversità e la salvaguardia delle specie animali minacciate di estinzione.