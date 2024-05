Gioco d'azzardo: chiusa sala giochi abusiva, 1 milione di euro di sanzione

Tra le infrazioni riscontrate vi sono:

Assenza dell’iscrizione all’elenco dei soggetti possessori di apparecchi da intrattenimento.

Mancata apposizione della tabella giochi proibiti.

Mancato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.

Assenza dei titoli autorizzatori su ogni apparecchio.

Il titolare del bar è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per frode informatica. Gli apparecchi erano stati fabbricati e programmati con schede di gioco contraffatte per impedire la comunicazione online delle scommesse e la corretta tassazione delle somme giocate. Inoltre, è stato rilevato il mancato collegamento degli apparecchi alla rete statale, comportamento che ha comportato una maxi-sanzione tributaria per evasione d’imposta superiore agli ottocentomila euro.Questi controlli, svolti in sinergia dall’Arma dei Carabinieri e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono fondamentali per contrastare l'inosservanza della normativa sulle scommesse e promuovere un gioco sicuro e responsabile.Si sottolinea che il provvedimento è in fase di indagini preliminari, e ulteriori determinazioni saranno prese in fase dibattimentale.La scoperta di questa sala giochi illegale evidenzia la necessità di un costante monitoraggio per garantire il rispetto delle leggi e proteggere i cittadini dai rischi del gioco d’azzardo non regolamentato.