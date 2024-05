Amazon Music annuncia la line-up dei livestreaming del Primavera Sound

Amazon Music annuncia oggi i primi artisti confermati che saranno trasmessi in live streaming dal Primavera Sound di Barcelona, sponsorizzati da CUPRA. Il servizio di streaming produrrà e trasmetterà in esclusiva il live streaming di spettacoli selezionati della 22a edizione del Primavera Sound, che si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno al Parc del Forum di Barcellona Amazon Music annuncia oggi i primi artisti confermati che saranno trasmessi in live streaming dal Primavera Sound di Barcelona, sponsorizzati da CUPRA. Il servizio di streaming produrrà e trasmetterà in esclusiva il live streaming di spettacoli selezionati della 22a edizione del Primavera Sound, che si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno al Parc del Forum di Barcellona





Dal 30 maggio al 1 giugno, i music lovers di tutto il mondo potranno godersi le esibizioni di artisti quali American Football, Amyl and the Sniffers, Arab Strap, Atarashii Gakko!, Balming Tiger, Barry Can't Swim, Bikini Kill, Blonde Redhead, Charli XCX, Clipse, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Dillom, Disclosure, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Ethel Cain,Justice, Maria Hein, Militarie Gun, Mount Kimbie, Mujeres, Omar Apollo, Phoenix, PJ Harvey, Pulp, Rels B, Renaldo i Clara, Roísín Murphy, Romy, Roosevelt, Royel Otis, Silica Gel, Sofia Kourtesis, The Last Dinner Party, The Lemon Twigs, The National, Troye Sivan, Water From Your Eyes e Yo La Tengo tra gli altri.





I partecipanti al festival e gli appassionati di musica di tutto il mondo potranno sintonizzarsi sui canali Amazon Music su Twitch e Prime Video ogni giorno dalle 19:30 per vivere l'emozione del festival, gli spettacoli e i contenuti dietro le quinte ovunque si trovino.