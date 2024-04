Zero Motorcycles alla Milano Design Week 2024

MILANO - Zero Motorcycles, azienda leader nel settore delle moto elettriche, è entusiasta di annunciare la sua presenza alla terza edizione di "Canale a Colori", evento inserito nel calendario della Milano Design Week 2024, uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel palinsesto delle kermesse milanesi. - Zero Motorcycles, azienda leader nel settore delle moto elettriche, è entusiasta di annunciare la sua presenza alla terza edizione di "Canale a Colori", evento inserito nel calendario della Milano Design Week 2024, uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel palinsesto delle kermesse milanesi.





Quest'anno il brand californiano esporrà due delle sue moto più disruptive, la Zero FXE da 11 Kw (guidabile con patente B o A1) e la Zero DSR/X Black Forest Edition (l'adventure bike top di gamma del brand). Entrambe saranno ospitate a bordo di BarconeMilano, una storica imbarcazione riportata in vita nel 2015 da Arti Minime e, grazie all’intervento di Square Garden, successivamente trasformata in un'esclusiva location sull'acqua nel cuore del Naviglio Grande. Durante la settimana del design il concessionario Gpone Milano offrirà ai motociclisti di passaggio la chance di testare un modello della gamma Zero tra quelli presenti presso BarconeMilano, regalando così l’opportunità unica di sperimentare le straordinarie prestazioni delle moto elettriche all'interno di un contesto incantevole.





La Terza Edizione di "Canale a Colori": un ponte tra design e luce





La Design Week 2024 vedrà il Naviglio Grande trasformarsi grazie alla terza edizione di "Canale a Colori", un'iniziativa che mira a celebrare il design, l'innovazione e, in particolare quest'anno, il tema della luce, non solo come fenomeno fisico, ma come simbolo di vita, energia e benessere, attraverso installazioni che esplorano la sua essenza e il suo impatto sulla vita quotidiana e sull'ambiente. Zero Motorcycles si inserisce perfettamente in questo contesto con la sua filosofia di avanguardia e con un messaggio forte e chiaro: l'energia elettrica che alimenta le sue moto è espressione tangibile della capacità creatrice della luce, convertita in pura potenza per un'esperienza di guida rivoluzionaria. In un mondo in cerca di soluzioni che possano rendere le città più smart, connesse e vivibili, le moto elettriche di Zero Motorcycles rappresentano un ponte verso un futuro in cui tecnologia e design si fondono in un unico flusso di pura energia, ridefinendo il concetto di mobilità.

I modelli Zero non sono solo mezzi di trasporto, sono espressione di un nuovo stile di vita che abbraccia una libertà di esplorare e di muoversi più consapevole, grazie alla forza silenziosa ed innovativa dell'energia elettrica. Con il loro design all'avanguardia e le prestazioni eccezionali, le moto della Casa americana trasformano ogni viaggio in un'avventura, dove la connessione tra uomo, macchina e ambiente raggiunge livelli di armonia prima impensabili.





I modelli Zero Motorcycles protagonisti di Canale a Colori





L'esposizione delle moto Zero FXE e Zero DSR/X Black Forest Edition su BarconeMilano non è quindi solo una vetrina di tecnologia avanzata e design d'eccellenza, ma una potente dichiarazione sull'innovazione come motore di esperienze straordinarie. Guidare una moto elettrica Zero Motorcycles trasforma ogni viaggio in un'avventura indimenticabile, è la fusione perfetta di tecnologia e adrenalina, dove la mobilità consapevole incontra il puro piacere di guidare. L'accelerazione istantanea offre infatti un'esplosione di velocità al minimo tocco, rendendo gli spostamenti in sella a una due ruote elettrica divertenti ed entusiasmanti. L'assenza di rumore e vibrazioni amplifica la connessione con l'ambiente circostante, facendo di ogni uscita un'esperienza unica e immersiva.

La Zero DSR/X Black Forest Edition, adatta sia per le strade urbane che per le avventure off-road, rappresenta il top di gamma per i viaggi importanti, offrendo in ogni spostamento una connessione uomo/ambiente senza precedenti. Questo modello, con la sua esclusiva colorazione total black lucido e un equipaggiamento full optional, è l'emblema della potenza e dell'estetica raffinata.

La Zero FXE da 11 Kw, guidabile con patente B o A1, rappresenta il culmine dell'innovazione di Zero Motorcycles dal punto di vista della progettazione. Nata dalla collaborazione con il genio creativo di Bill Webb dello studio Huge Design di San Francisco, la FXE è un capolavoro di estetica e tecnologia. Con il suo motore silenzioso e a zero emissioni, la moto sfida i confini tra arte e ingegneria, offrendo una guida leggera, agile e connessa che prefigura il futuro della mobilità urbana.

La partecipazione di Zero Motorcycles alla Design Week 2024 non è solo un'esposizione di moto elettriche d'élite, ma un dialogo tra il mondo del design, della mobilità e della tecnologia. L'installazione luminosa a bordo di BarconeMilano illuminerà il canale, creando un ponte tra la storica bellezza della città meneghina e le possibilità infinite dell'innovazione. Zero Motorcycles invita tutti i rider a prendere parte a questo evento unico, celebrando la luce come fonte di ispirazione e scoprendo come le moto elettriche possano contribuire a rendere il domani più luminoso e interconnesso.





INFORMAZIONI:

Zero Motorcycles – Design Week

BarconeMilano

Ripa di Porta Ticinese, altezza civ 61

15-21 Aprile 2024

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00