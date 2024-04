Israele in allerta: possibili minacce dall'Iran

Secondo rapporti dell'intelligence citati da un funzionario statunitense al Wall Street Journal, Israele si prepara a un possibile attacco diretto dall'Iran, "probabilmente sul suolo israeliano", nelle prossime 24-48 ore. L'eventuale attacco potrebbe avere come obiettivo il sud o il nord del Paese.Il rapporto del WSJ mette in luce anche le misure precauzionali intraprese dagli Stati Uniti, che hanno limitato gli spostamenti dei diplomatici americani e delle loro famiglie in Israele per motivi di sicurezza. Si è ordinato loro di evitare le aree al di fuori del centro di Israele, Gerusalemme e Beersheba, con particolare attenzione a nord e sud del Paese, fino a nuovo avviso.L'ambasciata americana in Israele ha confermato tali restrizioni senza specificare la causa del nuovo allarme. Tuttavia, l'annuncio arriva in un momento di crescente tensione nel Paese, alimentata dai timori di un possibile attacco da parte dell'Iran.Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore, mentre Israele rimane in stato di massima allerta.