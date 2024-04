I Lumied, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Samurai'

Nel firmamento musicale italiano, la fortuna non arriva mai per caso. È frutto di talento, passione e di una continua ricerca dell'eccellenza. I Lumied, vibrante trio apulo-romano composto da Luana Montone, Edoardo Schiaffi e Michele Penisola, sono l’emblema di questa verità. Dopo aver incantato l'audience nazionale con la loro hit "Dea Fortuna", dimostrano ancora una volta di essere favoriti non solo dalla dea del caso, ma anche da quella del duro lavoro e dell'ingegno, tornando sui digital store con "Samurai", il loro nuovo singolo. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Nel firmamento musicale italiano, la fortuna non arriva mai per caso. È frutto di talento, passione e di una continua ricerca dell'eccellenza. I Lumied, vibrante trio apulo-romano composto da Luana Montone, Edoardo Schiaffi e Michele Penisola, sono l’emblema di questa verità. Dopo aver incantato l'audience nazionale con la loro hit "Dea Fortuna", dimostrano ancora una volta di essere favoriti non solo dalla dea del caso, ma anche da quella del duro lavoro e dell'ingegno, tornando sui digital store con "Samurai", il loro nuovo singolo. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/T1LkR9iA0WSR





Un viaggio attraverso le sfide e le battaglie quotidiane che ognuno di noi affronta nella propria vita, che con l'energia e la dinamicità che contraddistinguono la band, si muove attraverso ritmi incalzanti che fanno da sfondo a parole profonde, evocative di un'antica saggezza applicata al mondo contemporaneo. «Io ci penso a ciò che devo fare adesso, non mi dire che cosa resterà nel mezzo», canta Luana, voce del gruppo, invocando l'immagine del guerriero che, consapevole delle proprie responsabilità, si prepara a fronteggiare il destino senza esitazione.





Nei versi di "Samurai", i Lumied non solo raccontano, ma vivono la lealtà e i principi dei guerrieri giapponesi, traslandoli alla frenesia di tutti i giorni. Il brano si sviluppa come un dialogo intimo, che svela l'importanza di essere presenti per chi ci circonda, senza tuttavia cadere nell'eccesso della totale disponibilità, poiché, come ben espresso nel testo, «nella folla dei mille serpenti» vi è sempre chi si approfitterebbe di questa generosità.





Con un messaggio chiaro e potente, "Samurai" indaga il tema dell'autodeterminazione e della resilienza. «Non bisogna mai fare tanti salti come i samurai», ci ricordano i LUMIED, sottolineando la necessità di rimanere fermi nei propri principi, anche quando tutto intorno a noi sembra richiedere continue concessioni. Questa canzone rappresenta l'essenza stessa della band: lottatori instancabili, pronti a superare ogni sfida con grazia e tenacia, senza mai perdere di vista chi sono e da dove vengono.





Dalla loro formazione nel 2020, i tre eclettici artisti hanno sempre portato avanti una missione: regalare agli ascoltatori momenti di allegria e spensieratezza attraverso la loro musica. "Samurai" non fa eccezione, ma va oltre, invitando il pubblico a riflettere sul significato più profondo delle proprie battaglie quotidiane. È un inno alla forza interiore che risiede in ciascuno di noi, una forza che ci permette di affrontare il nostro percorso con coraggio, proprio come gli antichi guerrieri giapponesi.





Con questo singolo, i Lumied non solo confermano il loro talento eccezionale e la loro capacità di toccare il cuore delle persone con sensibilità e carisma, ma offrono anche una nuova prospettiva su come affrontare la vita, ispirata dall'antica saggezza dei samurai. "Samurai" è destinato a diventare un punto di riferimento nella discografia della band, un brano che ci ricorda che infondo, nel viaggio della vita, siamo tutti dei guerrieri.





I Lumied sono un trio musicale apulo-romano nato nel 2020, composto da Luana Montone, Edoardo Schiaffi e Michele Penisola. Conosciuti per la loro energia contagiosa e la capacità di coinvolgere il pubblico, offrono un repertorio che varia dal pop-dance al pop-latino, con una particolare attenzione alla creazione di melodie accattivanti e ritmi ballabili. La loro musica è un invito all'allegria e alla spensieratezza, realizzato attraverso composizioni che riflettono sia la profondità emotiva che la leggerezza dell'essere. Da quando hanno avviato la loro carriera artistica, i Lumied hanno rapidamente guadagnato riconoscimento e apprezzamento a livello nazionale, ricevendo numerosi riconoscimenti e venendo invitati in prestigiosi eventi e contesti televisivi e radiofonici, consolidando la loro presenza nel mercato italiano. Il loro talento e la loro dedizione li hanno portati, nell’estate del 2023, ad aprire i concerti di noti artisti come i BoomDaBash e i Sud Sound System durante lo Swiss Italia Summer Festival a Ginevra. Questa esperienza ha segnato un punto di svolta per la band, dimostrando la loro capacità di esibirsi su palcoscenici di alto profilo e di connettersi con un pubblico più ampio. In seguito a questa significativa esperienza, i Lumied hanno intrapreso un tour in tutta la Puglia, portando in scena uno spettacolo musicale senza precedenti, caratterizzato da una fusione unica di canto, danza e performance energetiche. Questa tournée non solo ha consolidato il loro successo, ma ha anche rafforzato il loro impegno a creare esperienze musicali indimenticabili, che trascendono i confini tradizionali e parlano direttamente al cuore degli ascoltatori. Attraverso la loro arte, i Lumied continuano ad esplorare nuove dimensioni espressive, impegnandosi in un viaggio creativo che promette di portare ancora più innovazione e ispirazione nell’entertainment italiano. Con ogni performance e ogni nuova composizione, confermano il loro ruolo di ambasciatori di una musica che unisce, che diverte e che emoziona.