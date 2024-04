Centro Geriatrico Matera, conferma cessazione attività

ROMA - Carlo Trivelli, Amministratore Unico del Centro Geriatrico Matera, pur prendendo atto della nota stampa diffusa dalla Fials sull’incontro tenutosi venerdì 12 aprile 2024 alla presenza del Sottosegretario Gemmato, del Presidente della Regione Bardi e del Commissario della ASM Friolo, ribadisce come, alla luce della nota Prot. 0084507 del 9.04.2004 della Regione Basilicata, non sussisteva alcun impedimento per l’ASM di Matera alla sottoscrizione del contratto con la struttura al fine di garantire la continuità assistenziale. - Carlo Trivelli, Amministratore Unico del Centro Geriatrico Matera, pur prendendo atto della nota stampa diffusa dalla Fials sull’incontro tenutosi venerdì 12 aprile 2024 alla presenza del Sottosegretario Gemmato, del Presidente della Regione Bardi e del Commissario della ASM Friolo, ribadisce come, alla luce della nota Prot. 0084507 del 9.04.2004 della Regione Basilicata, non sussisteva alcun impedimento per l’ASM di Matera alla sottoscrizione del contratto con la struttura al fine di garantire la continuità assistenziale.





Non può pertanto che confermare, allo stato attuale, la propria determinazione in ordine alla sospensione dell’attività ed alla cessazione dei rapporti di lavoro non comprendendo quali siano gli ostacoli effettivi agli adempimenti previsti.