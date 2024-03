Una (dolce) mimosa per la Festa della Donna

Photo credits: fonte ufficio stampa Brandmaker

"Non c'è nessun altro dolce, che, a mio parere, esprima allo stesso tempo, tutta la forza, la dolcezza e la vitalità delle donne, come la Torta Mimosa. È per questi motivi che in una ricorrenza che reputo davvero speciale, la dedico alle donne della mia vita e a tutte quelle che, con fierezza e determinazione, ma anche con tutta quella delicatezza e fragilità che le contraddistinguono, affrontano i giorni di sole, come quelli di tempesta". (Fabio Tuccillo) "Non c'è nessun altro dolce, che, a mio parere, esprima allo stesso tempo, tutta la forza, la dolcezza e la vitalità delle donne, come la Torta Mimosa. È per questi motivi che in una ricorrenza che reputo davvero speciale, la dedico alle donne della mia vita e a tutte quelle che, con fierezza e determinazione, ma anche con tutta quella delicatezza e fragilità che le contraddistinguono, affrontano i giorni di sole, come quelli di tempesta". (Fabio Tuccillo)





Un delicatissimo e profumato Pan di Spagna alla mandorla, farcito con Crema diplomatica, dolce e vellutata e fragoline di bosco, che gli conferiscono una lieve punta di acidità; copertura di glassa alla vaniglia, di un colore giallo vivo, proprio come quello dei fiori che ricorda, per odore e consistenza: è la Torta Mimosa del Bakery chef Fabio Tuccillo.





Un omaggio alla femminilità, nelle sue mille sfaccettature, che nasce per celebrare proprio la Festa della Donna. Un dolce regalo da fare (o da farsi), sempre gradito e mai scontato, che nei colori ricorda la Primavera ormai alle porte e le tiepide giornate di sole e nel sapore, delicato e zuccherino, una coccola affettuosa, da condividere con le persone più importanti della nostra vita.





Non la "classica" Mimosa, quindi, ma una originale e contemporanea versione rivisitata dal Bakery chef, che con la bellezza di un fiore e il gusto di un prodotto artigianale realizzato con materie prime di alta qualità, rappresenta un pensiero perfetto da donare e un delizioso modo per celebrare le donne. Da ordinare ed acquistare in esclusiva presso la Tuccillo Bakery.