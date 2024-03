Un camion e due veicoli si scontrano su un ponte: veicolo e la donna come autista restano appesi nel vuoto a più di 20 metri di altezza

Lo spettacolare incidente si è verificato venerdì 1 marzo 2024, a Louisville, Kentucky, negli Stati Uniti. L’autocarro, che barcollava pericolosamente, si trovava a più di 20 metri sopra il fiume Ohio, con a bordo una donna come autista. L'operazione di salvataggio dei vigili del fuoco è impressionante quanto l'incidente. Un soccorritore si è calato utilizzando una gru fino al livello della cabina, dove si trovava la donna. Fortunatamente, niente più paura di farsi del male.





"Una volta raggiunto l'autista, è rimasta molto calma e mi ha aiutato a fare quello che dovevo fare per portarla in salvo. Tutto è andato bene", ha detto il soccorritore ai mezzi di informazione. L'autista è stata infine portata fuori dalla cabina e portata sul ponte per essere trasferita in ospedale per essere esaminata. L'operazione è durata non meno di 40 minuti, precisano i Vigili Del Fuoco.





Adesso è il momento delle indagini. Dobbiamo determinare le cause di questo incidente (collisione tra il camion e altre due auto), ha concluso l’intervista il portavoce dei Vigili. Per motivi di sicurezza, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ponte è stato temporaneamente chiuso al traffico ma anche ai pedoni.

LOUISVILLE - Quante volte nei film di azione americani abbiamo visto un’auto o un camion rimanere in bilico fra il ciglio di un ponte ed il vuoto? Questa volta però non sono serviti gli “effetti speciali” per girare le agghiaccianti immagini immortalate nella clip. Metà del mezzo pesante in questione è letteralmente sospeso nel vuoto, a più di 20 metri di altezza, mentre il suo rimorchio e la parte anteriore della motrice contribuiscono a mantenerlo in un equilibrio a dir poco precario.