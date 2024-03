Telemarketing, in arrivo nuove sanzioni per call center e aziende



Nuove misure repressive contro il telemarketing aggressivo sono all'orizzonte, con l'annuncio di potenziali sanzioni pecuniarie per le aziende e i call center che ignorano le restrizioni di accesso ai numeri telefonici registrati nel Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) o che procedono all'attivazione di contratti non sollecitati. Nonostante l'esistenza dell'RPO e lo sviluppo di applicazioni per bloccare le chiamate indesiderate, le segnalazioni di pratiche commerciali ingannevoli, incluse attivazioni di servizi non richiesti, persistono tra gli utenti di telefonia fissa e mobile.





Le anticipazioni giornalistiche suggeriscono l'imminente introduzione di un nuovo decreto legislativo volto a intensificare le penalità per i call center che violano le norme, con sanzioni previste tra i 50mila e 1 milione di euro. Questa iniziativa mira a detergere il marketing invasivo e le frodi basate sul consenso ingannevole, che portano a sottoscrizioni indesiderate o al cambio di fornitore di servizi.





È importante ricordare che l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, per i numeri di telefonia fissa e mobile, esprime il desiderio di non essere contattati per fini di telemarketing, fatta eccezione per le comunicazioni legate a contratti in corso o conclusi da non oltre 30 giorni.





Come iscriversi al Registro Opposizioni





L’iscrizione al RPO è gratuita e può essere effettuata:

- online, compilando l’apposito modulo PDF editabile;

- per telefono, effettuando una chiamata dalla linea telefonica corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro (per i fissi numero verde 800 957 766, per i cellulari 06 42986411);

- per email inviando il modulo all’indirizzo email iscrizione@registrodelleopposizioni.it