Incidente mortale a Carpaneto: travolto e ucciso un uomo di 57 anni

PIACENZA - Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire al conducente dell'auto pirata coinvolta in un tragico incidente questa notte a Carpaneto, in provincia di Piacenza. L'uomo travolto e ucciso, un 57enne, è stato trovato riverso a terra in fin di vita poco prima di mezzanotte da un passante, a pochi metri dalla sua abitazione. Nonostante sia stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza, è purtroppo deceduto nel corso della notte a causa dei traumi subiti.Il quotidiano online IlPiacenza ha riportato i dettagli dell'accaduto, evidenziando che l'incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo via Leopardi, quando una donna di passaggio ha notato l'uomo ferito sull'asfalto. Immediatamente, la donna ha cercato aiuto presso la vicina sede della pubblica assistenza e, poco dopo, è arrivato sul posto un mezzo di soccorso dell'ospedale di Fiorenzuola. Successivamente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carpaneto per avviare le indagini sull'incidente.