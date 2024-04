Gaza, Hamas: 'Ancora in fase di studio la proposta di accordo'

Il funzionario del politburo di Hamas, Izzat al-Risheq, ha recentemente smentito fonti anonime all'interno dell'organizzazione terroristica che, ieri sera, avevano riportato alla Afp di non aver riscontrato grossi problemi sull'ultima proposta per la tregua. In una dichiarazione riportata da Haaretz, al-Risheq ha chiarito che "la proposta è ancora in fase di studio".La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, con l'attenzione concentrata sulle trattative di pace e sulla situazione in Striscia di Gaza.Israele, nel frattempo, si prepara ad entrare a Rafah, sollevando preoccupazioni tra i leader palestinesi. Il presidente dell'Anp Abu Mazen ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono ancora impedirlo. Tuttavia, l'esercito israeliano aspetta il via libera del governo, che dipende da almeno due fattori cruciali.Il primo fattore è l'intesa su una tregua e sul rilascio degli ostaggi. Il secondo riguarda il timore che la Corte Penale Internazionale possa rilasciare mandati di arresto per il primo ministro Natanyahu e per il ministro della Difesa Gallant per presunti crimini di guerra, il che potrebbe influenzare le decisioni del governo israeliano.Intanto, una delegazione di Hamas dovrebbe arrivare oggi in Egitto, dove risponderà all'ultima proposta di Israele per un accordo lungamente cercato sul rilascio degli ostaggi e una tregua nella Striscia di Gaza, dopo quasi sette mesi di conflitto.Parallelamente, il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken si trova a Riad per un ultimo appello diplomatico, cercando di favorire una soluzione negoziata alla crescente tensione nella regione.