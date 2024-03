Rosanna Fratello, uscita una nuova versione del celebre brano 'Se t'amo t'amo'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscita in questi "Se t'amo t'amo", una nuova versione del celebre brano di Rosanna Fratello scritto anche da Cristiano Malgioglio. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscita in questi "Se t'amo t'amo", una nuova versione del celebre brano di Rosanna Fratello scritto anche da Cristiano Malgioglio.





La parabola delle canzoni non è mai certa soprattutto quando a interpretarla è un’artista iconica come Rosanna Fratello che tutti ricordano per il celebre brano Sono una donna, non sono una santa.





Tuttavia, durante la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, la canzone Se t’amo t’amo irrompe nella casa più spiata d’Italia, diventando per tutti un vero e proprio tormentone. Per suggellare il trionfo di questi ultimi mesi, l’artista propone in radio una nuova versione del brano già disponile su etichetta Clodio Music in tutti gli store digitali e in streaming.





"Il mio sodalizio artistico con Cristiano Malgioglio ha sempre dato risultati più che esaltanti; Cristiano è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità – sottolinea Rosanna Fratello – che difficilmente venivano colti da altri; ed ecco che una bella canzone riesca ad andare oltre il tempo e ad entrare ancora nella mente e nel cuore del mio pubblico".





"Scusa, se t’amo t’amo / Io non lo so che colpa ho, ma t’amo t’amo / Vedi, sei tu il richiamo, io grido te, che male c’è, se t’amo t’amo", recita il testo che, con un ritmo martellante e un ritornello caratterizzato da ripetizioni facilmente mnemoniche, riesce a conquistare anche la generazione Z e a imperversare in poche settimane sui canali social come colonna sonora di tantissimi video. A proposito di social, fra i giovanissimi spopola anche un tutorial che consente di imparare all’istante una coreografia sulle note di questa nuova hit del momento.