Napoli, al bar della Dogana scontrini “latitanti”: Striscia la Notizia e Guardia di Finanza accendono i riflettori

NAPOLI – Un bar all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel cuore del porto di Napoli, al centro di un caso paradossale:, proprio in un luogo simbolo della legalità fiscale. A far emergere il caso è, che torna sul tema con un nuovo servizio di, in onda questa sera su Canale 5 alle, dopo il primo andato in onda il 28 maggio.

La redazione del tg satirico ha documentato più volte, con l’uso di "ganci", la sistematica omissione degli scontrini. Dopo le segnalazioni e un primo confronto diretto con il titolare del bar, Ghione si è recato alla Caserma della Guardia di Finanza, chiedendo conto degli episodi.

«L’attività è stata da noi controllata, l’ultima volta il mese scorso – ha dichiarato il tenente colonnello Mauro Del Rosario – ed è stato avviato un intervento in materia di sommerso di lavoro. Per quanto riguarda la carenza di scontrini emessi, sono in corso approfondimenti di natura fiscale».

A sorprendere ulteriormente, però, è il fatto che anche un militare della Guardia di Finanza, ripreso dalle telecamere, non avrebbe richiesto lo scontrino, contribuendo così – seppur involontariamente – alla violazione delle regole fiscali. «Siamo dispiaciuti che sia successo – ha ammesso Del Rosario –. Tale condotta sarà opportunamente valutata nelle sedi competenti».

Il servizio integrale andrà in onda questa sera e promette nuovi spunti su una vicenda che fa discutere, proprio per il contesto in cui si verifica: un bar situato all’interno di una struttura pubblica deputata al controllo e alla trasparenza fiscale.