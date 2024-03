Primi aiuti Usa su Gaz. Hamas: 'Con nostre richieste tregua possibile in 23-48 ore'

"Se Israele accetta le richieste di Hamas, che includono il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari, ciò può aprire la strada a un accordo (su una tregua) entro le prossime 24-48 ore", ha detto la fonte di Hamas in condizione di anonimato. Oggi le trattative proseguono al Cairo.



Israele ha accettato l'intesa per una tregua di 6 settimane e "la palla ora è in mano ad Hamas", afferma Washington. Intanto si segnalano dodici vittime in un raid israeliano effettuato ieri sera vicino Rafah. Un 13enne ucciso in Cisgiordania.

Primi aiuti statunitensi su Gaza. Secondo un alto funzionario di Hamas una tregua nella Striscia è possibile "entro 24-48 ore" se Israele accetta le richieste del movimento islamico palestinese.