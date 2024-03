Nave Duilio: 'Situazione sotto controllo, nessuna minaccia imminente'

credits: Ministero della Difesa

Il comandante Andrea Quondamatteo rassicura sulla sicurezza della nave e del Mar Rosso."La situazione adesso è sotto controllo" e non ci sono segnali di "minaccia intorno alla nostra nave", né di "attacchi imminenti" o "attacchi in corso". Lo ha affermato a Sky Tg24 il comandante Andrea Quondamatteo, della Nave Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare italiana attualmente impegnata nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi degli Houthi yemeniti."I rischi ci sono perché questa è una conflict zone", ha precisato Quondamatteo, sottolineando come gli Houthi lanciano "missili e utilizzano droni" e rendendo le acque del Mar Rosso "pericolose". Tuttavia, la Nave Duilio è dotata di tecnologie avanzate e di un equipaggio altamente addestrato per fronteggiare qualsiasi minaccia.Il comandante ha anche descritto l'abbattimento di un drone Houthi avvenuto ieri. "Nave Duilio, in navigazione nel Mar Rosso meridionale, ha localizzato una traccia aerea sconosciuta", ha spiegato. "Il profilo era minaccioso e, a seguito di riconoscimento ottico attraverso i sensori di bordo di un drone, della stessa tipologia e comportamento di quelli che nei giorni scorsi si sono resi autori degli attacchi al traffico mercantile in area, Nave Duilio ha reagito per autodifesa".L'intervento di Quondamatteo rassicura sulla sicurezza della nave e del Mar Rosso, sottolineando l'impegno della Marina Militare italiana nel proteggere il traffico marittimo e la sicurezza internazionale. La Nave Duilio continuerà la sua missione di pattugliamento e deterrenza nel Mar Rosso, contribuendo alla stabilità della regione.