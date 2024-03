Nasce Reitech, pioniere nella digitalizzazione e cybersecurity per il mercato moderno

REGGIO EMILIA - Nell'ambiente di innovazione e crescita promosso da Reinova, nasce Reitech: la nuova business unit dedicata al mondo digitale. Le skills portate da Reitech soddisferanno le necessità dei nuovi mercati, dal campo del Software Development a quello della Cybersecurity, senza tralasciare l'intelligenza artificiale e il machine learning. - Nell'ambiente di innovazione e crescita promosso da Reinova, nasce Reitech: la nuova business unit dedicata al mondo digitale. Le skills portate da Reitech soddisferanno le necessità dei nuovi mercati, dal campo del Software Development a quello della Cybersecurity, senza tralasciare l'intelligenza artificiale e il machine learning.





Reitech è la risposta alle esigenze nate da un progresso tecnologico sempre più veloce. “Il lancio di Reitech dimostra il nostro impegno continuo verso l'innovazione e la digitalizzazione. Questa nuova divisione, nata in seno a Reinova, ci consente di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti nel campo dello sviluppo software e dell'automazione industriale. Saremo in grado di offrire soluzioni all'avanguardia ai nostri clienti, di guidare la trasformazione dell'industria dell'e-mobility e non solo", ha commentato il CEO di Reinova, Giuseppe Corcione.





Reitech si impegna a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo un'esperienza di alta qualità e allineata alle ultime tendenze tecnologiche. "La nascita di Reitech vuole lanciare sul mercato la competenza e la conoscenza che abbiamo accumulato per rendere unico il nostro sito di Soliera, Reinova" ha aggiunto Corcione.





Reitech è stata sviluppata con l'obiettivo di guidare la digitalizzazione e di promuovere l'efficienza operativa, l'innovazione e la crescita sostenibile. "La creazione di Reitech – ha commentato Marco Rotella, Chief Digital Officer - rappresenta un'importante pietra miliare nel nostro percorso di crescita. Il know-how accumulato nel campo dell'e-mobility unito alle skills nello sviluppo software, automazione, e cybersecurity ci posiziona in modo unico nei confronti delle sfide dell'era digitale".





Con un team di esperti appassionati del settore, Reitech vanta già un ampio ventaglio di servizi nel campo delle nuove tecnologie, tra cui:

- Automation Software development: Software personalizzati per automatizzare i processi e i flussi di lavoro, integrabili con sistemi esistenti. L'obiettivo è ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa;

- Safety System Development: Progettazione e sviluppo di sistemi di sicurezza su misura che garantiscono un ambiente di lavoro sicuro, conforme alle normative e protezione degli operatori. Reitech valuta i rischi, l'implementazione di misure di sicurezza adeguate e la fornitura di dispositivi di sicurezza necessari;

- Facility Monitoring: Soluzioni personalizzate di monitoraggio delle strutture, che sfruttano le moderne tecnologie SaaS (Software as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service). Le tecnologie SaaS consentono di utilizzare il sistema di monitoraggio di Reitech come servizio basato sul cloud, senza la necessità di installare e gestire l'infrastruttura in loco. Questo offre vantaggi come l'accesso remoto ai dati e ai report, l'aggiornamento automatico del software e la possibilità di espandere o ridurre le risorse in base alle esigenze;

- IoT: Servizi di consulenza e implementazione per sistemi IoT ed edge computing. L'edge computing consente di spostare l'elaborazione dei dati più vicino al punto di origine, riducendo la latenza e ottimizzando l'utilizzo della larghezza di banda. Questo approccio consente di prendere decisioni più rapide e di fornire risposte immediate basate sui dati in tempo reale;

- Cybersecurity: Reitech sfrutta una piattaforma trasportabile per i test, identificando le possibili falle nei veicoli attraverso test di penetrazione e fuzzing. I test in questione si estendono a diverse condizioni climatiche grazie alle camere specializzate. Inoltre, grazie al CDS (Charging Discovery System) il team Reitech può simulare attacchi durante la ricarica dei veicoli;

- HMI: Sviluppo di interfacce uomo-macchina intuitive ed efficaci. Le HMI accuratamente progettate da Reitech semplificano l'interazione tra l'operatore e i sistemi, migliorando l'efficienza e la produttività;

- Frontend Development: Non manca un occhio di riguardo per il frontend, l'UI/UX design e il lato grafico. Reitech propone siti web, applicazioni mobili e interfacce caratterizzate da un aspetto moderno e pulito, con un'organizzazione chiara dei contenuti e una grafica accattivante. Grazie a un design centrato sull'utente, Reitech crea esperienze intuitive, efficaci e user-friendly.

- Embedded System: Reitech, col suo team di comprovata esperienza nel settore automotive, si propone come partner per la progettazione e messa a punto di sistemi embedded. I nostri servizi si rivolgono ai principali OEM e TIER1 con l’obiettivo di supportare i clienti in tutte le fasi della progettazione, dalla definizione delle specifiche al rilascio dei disegni per la realizzazione delle schede elettroniche, dallo sviluppo delle strategie di controllo di alto livello al rilascio del software calibrato.





Reitech si inserisce nell’ambito dei cinque pilastri della strategia industriale di Reinova: mobilità sostenibile, connessa, condivisa, sicura e costantemente aggiornata. "Questa nuova tappa, di cui siamo entusiasti, ci consente di guardare al futuro con determinazione. L’Azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo, collaborazioni strategiche e talento tecnologico. Questo per mantenere la sua leadership nel settore, ma anche per contribuire attivamente alla transizione verso un futuro più sostenibile" ha concluso Rotella.





La nascita di Reitech è un altro tassello nella continua crescita di Reinova. "Una crescita che vuole favorire lo sviluppo e un ampliamento del team grazie alle recenti e future assunzioni" commenta Corcione.





"L’intenzione è di aprire varie sedi internazionali: Stati Uniti, Francia e Germania sono tra i primi obiettivi. Poi guarderemo anche all’Inghilterra e a Dubai. Il tutto, in una logica di collaborazione con aziende italiane ed estere per contribuire allo sviluppo" aggiunge Corcione. A conferma di questo spirito di crescita, Reinova ha recentemente annunciato l'apertura di un ufficio di rappresentanza a Graz, in Austria.