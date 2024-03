MotoE, Emak torna in pista con l’LCR E-Team: Oleo-Mac ed Efco sono sponsor di Mattia Casadei ed Eric Granado

BAGNOLO IN PIANO (RE) – Emak, leader mondiale nella produzione di macchine per la cura del verde, è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con l’LCR E-Team di Lucio Cecchinello: per la stagione 2024 la squadra italiana si presenta al via del campionato MotoE con il campione del mondo in carica, Mattia Casadei, e con uno dei piloti di punta della classe elettrica della MotoGP, Eric Granado. – Emak, leader mondiale nella produzione di macchine per la cura del verde, è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con l’LCR E-Team di Lucio Cecchinello: per la stagione 2024 la squadra italiana si presenta al via del campionato MotoE con il campione del mondo in carica, Mattia Casadei, e con uno dei piloti di punta della classe elettrica della MotoGP, Eric Granado.





Il brand Oleo-Mac scenderà in pista con il pilota iridato in cerca del bis, mentre il marchio Efco accompagnerà la corsa di Granado, pilota dal grande potenziale che gareggia nella classe elettrica della MotoGP dalla stagione inaugurale del 2019. I loghi saranno presenti sia sulla tuta sia sulla MotoE di Ducati, fornitore unico per il campionato del mondo.





Il campionato di MotoE™ 2024, con inizio il week end del 22/23 marzo a Portimao (Portogallo), è un percorso parallelo che ingloba l’innovazione sostenibile, mettendo in pista alcuni dei più entusiasmanti progressi della mobilità elettrica prima che raggiungano i motociclisti di tutto il mondo.





"Siamo molto orgogliosi di confermare per la terza stagione il nostro supporto all’LCR E-Team: una scommessa che rispecchia il carattere della nostra azienda, orientata all’innovazione e alla continua evoluzione per rispondere alle sfide di un mercato sempre più esigente" spiega Giovanni Masini, Marketing Director di Emak "Questo investimento ci dà l’opportunità non solo di incrementare la nostra visibilità globale legandoci a una competizione con un seguito in crescita in tutto il mondo, ma anche di promuovere la mobilità sostenibile, accelerando verso un futuro più verde".





La serie iridata elettrica si disputerà su 8 appuntamenti con doppia gara, tutte in Europa e in concomitanza con la MotoGP, mentre il gran finale, come ormai tradizione, si terrà a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.