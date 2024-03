Milano, dal 21 al 24 marzo lo spettacolo 'Matteotti Medley' al Teatro Oscar deSidera

(Foto di Federico Buscarino)

MILANO - Proseguono gli eventi culturali a Milano: dal 21 al 24 marzo 2024 andrà in scena un nuovo spettacolo al Teatro Oscar deSidera dal titolo "Matteotti Medley", un documentario teatrale scritto e interpretato da Maurizio Donadoni. - Proseguono gli eventi culturali a Milano: dal 21 al 24 marzo 2024 andrà in scena un nuovo spettacolo al Teatro Oscar deSidera dal titolo "Matteotti Medley", un documentario teatrale scritto e interpretato da Maurizio Donadoni.





Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, l’attore e autore Maurizio Donadoni riporta in scena il suo "Matteotti Medley", un documentario teatrale in ricordo del deputato socialista rapito e ucciso dai fascisti il 10 giugno del 1924. Cinque capitoli di un viaggio a ritroso nella vicenda storica, politica e umana del parlamentare socialista, che aprono nel contempo uno squarcio sull’Italia dell’epoca.





Oggi una via, un corso, una piazza Giacomo Matteotti esistono in molte città d’ Italia. E se qualcuno vuole sapere come ci si arriva rispondiamo con facilità. Se però ci viene chiesto a bruciapelo chi era Giacomo Matteotti, pochi di noi saprebbero andare oltre un generico: "deputato socialista rapito e ucciso dai fascisti".





Che si sappia così poco della storia di questo "inutile eroe", grazie al cui sacrificio, e a quello di tanti altri, oggi viviamo in libertà, è un peccato. Il suo rapimento ed assassinio fu uno snodo fondamentale nell’affermazione del regime totalitario in Italia.





Ma anche la vicenda umana di Matteotti, che con quella politica si intreccia inestricabile, è davvero interessante. A partire dal rapporto intenso e passionale con la moglie Velia; alle ore passate in casa ,in via Pisanelli 40, a giocare carponi sul pavimento, pazzo di gioia con Giancarlo, Matteo ed Isabella, i tre amatissimi figli; a quelle passate a spulciare bilanci dello Stato nella biblioteca parlamentare; alle incomprensioni con alcuni compagni di partito a causa del suo status di ricco borghese (social milionario lo definiva Mussolini); all’attività sempre instancabile a favore dei contadini del natio Polesine; agli scontri, verbali e fisici, dentro e fuori la camera dei deputati con i fascisti; all’attaccamento per i due fratelli morti prematuramente, Silvio e Matteo, con cui giocava, a Fratta Polesine, nella bottega di “ferramenta e articoli vari” di mamma Elisabetta e papà Gerolamo.





Matteotti Medley ripercorre questa storia emblematica – epitome di italici vizi e italiche virtù – alternando il racconto dei nudi e (talvolta) crudissimi fatti con icastiche citazioni da musiche popolari dell’epoca: dalle marcette squadriste, agli stornelli contro il Negus, dalle musiche da ballo alle canzoni d’amore diffuse dalla radio (che nell’ottobre del ‘24 cominciava le sue trasmissioni); agli esperimenti di quella musica colta d’avanguardia che, proprio nei primi del ‘900, era in cerca, con scandalo dei benpensanti, d’inaudite sonorità.





INFORMAZIONI:

Matteotti Medley

di e con Maurizio Donadoni

regia Paolo Bignamini

scene e costumi degli studenti del Biennio di Scenografia dell’Accademia di Brera Eleonora Battisi, Gaia Bozzi, Hefrem Gioia, Martina Maria Pisoni, Giada Ratti, Valentina Silva, Alessia Soressi

coordinati da Edoardo Sanchi

consulenza musicale Paolo Meinardi

disegno luci Pietro Bailo

assistente alla regia Giulia Asselta

produzione Teatro de Gli Incamminati / DeSidera,

si ringraziano Matteo Bonanni e Maria Laura Palmeri

Teatro Oscar

Orari: dal mercoledì al sabato ore 20:30 - domenica 16:00

Prezzi: Biglietto intero € 22,00

Biglietto ridotto € 16,00 (under 30, over 65)

Biglietto ridotto studenti € 10,00

Dove siamo: via Lattanzio, 58/A - 20137 Milano