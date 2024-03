Fattoria La Maliosa finalista al Concorso Nazionale Turismo Olio

Photo credits: fonte La Maliosa

Fattoria La Maliosa è entrata tra i finalisti della III edizione del Concorso nazionale Turismo dell'Olio, l'iniziativa promossa dalle Città dell'Olio con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e la collaborazione di Unaprol- Coldiretti e Associazione Italiana Turismo enogastronomico, che premia le migliori esperienze turistiche e best practices legate al mondo dell'extravergine.





Unica nella provincia di Grosseto a entrare in finale, la proposta dell'azienda fondata da Antonella Manuli ha convinto la giuria del concorso che premia le migliori esperienze di oleoturismo.





La proposta di Fattoria La Maliosa conduce i visitatori alla scoperta degli uliveti storici a Monte Cavallo, accompagnati da una guida dell'azienda, attraverso un percorso che li porta alla StarsBOX Uliveta, una micro cabin in legno.





La degustazione avviene in questo luogo speciale, con la possibilità di godere del magnifico tramonto che spazia su tutta la Maremma collinare, con vista sul borgo di Montemerano, fino a scorgere le coste dell'Argentario e l'Isola del Giglio.





Un picnic degustazione ispirato all'olio EVO prodotto da Fattoria La Maliosa, con i due prodotti Aurinia e Caletra, espressione delle cultivar toscane, pluripremiati nei principali concorsi dedicati alla categoria.





"Sono molto felice di essere entrata in finale con la nostra esperienza dedicata all'oleoturismo, -commenta Antonella Manuli, fondatrice di Fattoria La Maliosa- ancora una volta testimonianza che il nostro impegno porta grandi risultati. I nostri uliveti storici e l'olio che produciamo sono il simbolo del rispetto che abbiamo per la natura. Rispetto che mettiamo sempre anche nella proposta delle nostre esperienze, per rendere consapevoli gli ospiti del contesto in cui si trovano, permettendogli di viverlo al meglio".