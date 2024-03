Egitto, il Treno Alberghiero Italiano di Lusso per la prima volta in Egitto



LAMIAA MAHMOUD - Una nuova cooperazione tra l’Egitto e l’Italia ma questa volta nel campo delle ferrovie: il treno è considerato un albergo in movimento. - Una nuova cooperazione tra l’Egitto e l’Italia ma questa volta nel campo delle ferrovie: il treno è considerato un albergo in movimento.





La categoria a cinque stelle è caratterizzata da un alto livello di lusso, poiché viene descritta come una crociera in treno, un'esperienza straordinaria che sarà lanciata in Egitto nel 2026 dal Cairo all'Alto Egitto, passando per Luxor, Assuan e Abu Simbel.





Il Treno Alberghiero è composto di 40 cabine e porterà il nome "Terra dei Faraoni". L'Orient Express mira a fornire un'esperienza eccezionale ricca di lusso che da generazioni cattura l'immaginazione dei viaggiatori e delle icone e leggende della letteratura internazionale.





L'Autorità Ferroviaria Egiziana, il Ministero Egiziano del Turismo e delle Antichità e il Ministero dei Trasporti hanno firmato (domenica 17 marzo 2024) un accordo con il gruppo italiano di ospitalità di lusso Arsenale per la fornitura del treno alberghiero di lusso, gestito dalla famosa Orient Gruppo espresso, in Egitto per la prima volta nella storia dell'Autorità Ferroviaria Egiziana.





Il gruppo descrive i suoi treni hotel come un "viaggio dal paradiso" e un tipo di viaggio diverso e indimenticabile che, 140 anni dopo il suo recente lancio, sarà intriso del profumo della storia egiziana e le ruote dei suoi treni metteranno piede in la terra dei Faraoni per la prima volta nella sua storia.