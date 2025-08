Gaza, attacco su sede della Mezzaluna Rossa: un operatore ucciso. Strage di civili in fila per il cibo

Anas-Mohammwd/ Shutterstock

Khan Younis, Striscia di Gaza – 3 agosto 2025 – Continua a salire il bilancio delle vittime nel conflitto tra Israele e Hamas. Un operatore della Mezzaluna Rossa Palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in un attacco israeliano che ha colpito la sede centrale dell’organizzazione a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito la stessa Mezzaluna Rossa in un comunicato pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter), precisando che il raid ha provocato un incendio al primo piano dell’edificio.La giornata è stata segnata da nuovi pesanti attacchi: secondo quanto riportato da Al Jazeera, citando fonti ospedaliere locali, sono 62 le vittime a Gaza nelle ultime 24 ore, tra cui 38 civili che si trovavano in fila per ricevere cibo. La crisi umanitaria nella Striscia raggiunge livelli drammatici, mentre le organizzazioni internazionali denunciano un accesso agli aiuti sempre più difficile.In parallelo, cresce la preoccupazione anche per le condizioni degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas. Si stima siano circa 20 quelli ancora vivi. Un video diffuso dal gruppo islamista mostra un giovane ostaggio emaciato, intrappolato in un tunnel sotterraneo, in uno spietato simbolismo con la popolazione palestinese che muore di fame in superficie.I negoziati tra Israele e Hamas restano in stallo. Hamas ha ribadito il proprio rifiuto a deporre le armi fino alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, condizione che rende ancora più complesso il raggiungimento di una tregua duratura.Nel frattempo, l’Italia avvia un ruolo più attivo sul fronte umanitario. È partita infatti una collaborazione operativa con Emirati Arabi e Giordania per facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, in una regione ormai al collasso tra bombardamenti, fame e mancanza di servizi essenziali.La comunità internazionale osserva con crescente allarme l’evolversi della crisi, mentre le vittime civili – da entrambe le parti – continuano ad aumentare.