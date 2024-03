Cristiano Dominici, uscito il nuovo singolo dal titolo 'È più forte di me'

Photo credits: Cristiano Dominici

Tutti sono maestri nel dare consigli ad altri, anche quando non sono richiesti, ponendosi dall'alto del loro piedistallo e senza provare neanche minimamente a mettersi nei panni del prossimo. Questo è il messaggio che ci vuole mandare Cristiano Dominici nel suo nuovo pezzo "È più forte di me". Un brano in chiave pop e molto orecchiabile, che racconta episodi di vita vissuta che si verificano molto più spesso di quanto si possa pensare.





Classe 1986, Cristiano viene "punto" dall’insetto della musica a soli 7 anni, quando comincia a studiare solfeggio e fisarmonica. Nel 2001 muove i primi passi significativi nel mondo della musica e, insieme al suo amico fraterno Matteo Olimpieri, forma la sua prima band e cioè Anomala Vitis. E così l’artista inizia a ritagliarsi il suo spazio nel panorama musicale locale. Nel 2006 frequenta il corso per autori presso il C.E.T. di Mogol, presieduto dallo stesso produttore discografico e da altri autori di rilievo del panorama musicale italiano del calibro di Giuseppe Anastasi che scrive le canzoni per Arisa, David Poggiolini che scrive per Nek e Cheope che scrive per Laura Pausini, Il Volo e Ivan Graziani. In quello stesso anno entra nello studio con gli Anomala Vitis per registrare il suo primo EP di inediti. Con la sua band continua a suonare su e giù per l’Italia per promuovere il suo primo lavoro, per poi entrare nuovamente in studio per il secondo EP intitolato "Dipende dalle condizioni", registrato agli Ex "For Ears Studio" di Firenze. Nel 2013 c’è un’altra svolta musicale per Cristiano, che entra a far parte di una seconda band, i "Lucy and the walrus" con i quali si diverte a proporre cover dei Beatles e di altri gruppi rock’n’roll degli anni ’50 e ’60. Nel 2016 registra con gli Anomala Vitis il primo disco omonimo per l’etichetta Pa74Music che comprende 10 brani inediti, dei quali è autore e in parte anche compositore della musica. Alla fine del 2017 gli Anomala Vitis si sciolgono, ma Cristiano continua a suonare in giro per l’Italia con i "Lucy and the walrus", cominciando anche a lavorare su nuovi brani. Poi nel 2020 entra nei "Bonsai Studio" di Andrea Mescolini ad Orvieto, dopodiché inizia a lavorare sul suo primo EP da solista. Il Covid-19 stravolge i suoi piani e così rallentano le sedute di registrazione e di conseguenza anche l’uscita dei brani. Nel 2023 i tempi sono maturi per la pubblicazione del suo primo singolo inedito “Solo un giorno speciale” con l’etichetta Artisti Online. Nel 2024 arriva "È più forte di me" che, come detto, scimmiotta un po’ le persone sempre pronte a dare consigli, benché non richiesti. Sono molto significative le parole del ritornello che recitano così: "Tutti hanno già una soluzione ai miei problemi, io vi ringrazio ma voglio fare a modo mio. Nonostante tutto sono ancora in piedi, so cosa voglio adesso".





Cristiano ringrazia dei consigli dati dalle persone che hanno sempre la soluzione pronta, ma li rispedisce al mittente poiché, giuste o sbagliate, preferisce prendere lui le decisioni per la sua vita. Una canzone orecchiabile e con un significato profondo che merita sicuramente di essere ascoltata. Un consiglio non richiesto… ma stai sicuro che se lo seguirai non te ne pentirai… Almeno per stavolta!