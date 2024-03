Bombardamenti israeliani causano morti e feriti nella Striscia di Gaza

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall'agenzia palestinese Wafa, almeno 17 persone hanno perso la vita e diverse decine sono rimaste ferite in seguito a bombardamenti israeliani su tre abitazioni situate a Deir al-Balah e a Jabalia, rispettivamente nel centro e nel nord della Striscia di Gaza. La giornata precedente, decine di persone sono rimaste uccise nei raid condotti da Israele sulla Striscia, come dichiarato sempre da Wafa. Il bilancio delle vittime nel territorio palestinese dall'inizio degli scontri, il 7 ottobre, è drammaticamente salito a almeno 30.228 morti e 71.377 feriti, secondo il Ministero della Sanità palestinese sotto il controllo di Hamas.In risposta alla situazione critica, il Presidente degli Stati Uniti, Biden, ha espresso la speranza che possa essere raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza entro il Ramadan. Ha annunciato inoltre che gli Stati Uniti parteciperanno a un'ampia operazione di aiuti nell'enclave palestinese, la quale avrà inizio nei prossimi giorni.Dall'Europa è giunta la richiesta di un'indagine indipendente sulla strage che ha coinvolto i convogli umanitari. Nel frattempo, Hamas ha dichiarato che sette ostaggi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza.La situazione nella regione continua a destare preoccupazione a livello internazionale, con gli sforzi diplomatici per raggiungere una tregua e mitigare la violenza che persiste in uno dei conflitti più antichi e complessi del mondo.