Allerta terroristica a Mosca: avviso ambasciata USA, mentre Zelensky rifiuta nuovi negoziati di pace a Istanbul

L'Ambasciata degli Stati Uniti in Russia ha emesso un'allerta urgente sul suo sito web, consigliando ai cittadini americani di evitare grandi raduni a Mosca nelle prossime 48 ore a causa di possibili attentati terroristici. Questo avviso è stato emesso in seguito a segnalazioni di minacce concrete, evidenziando la necessità di precauzione e vigilanza per coloro che si trovano nella capitale russa.Nel frattempo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in visita a Istanbul, dove ha incontrato il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Durante l'incontro, Erdogan ha espresso interesse nel riprendere i negoziati di pace tra Mosca e Kiev in Turchia, ma Zelensky ha chiaramente respinto l'idea.Zelensky ha rifiutato l'offerta di Erdogan, sottolineando la sua determinazione nel non voler negoziare con la Russia in un paese che si trova in una situazione di conflitto. Questa decisione riflette la posizione ferma dell'Ucraina nel voler discutere la pace direttamente con la Russia, senza la mediazione di altri paesi.La visita di Zelensky in Turchia e il suo rifiuto di riprendere i negoziati di pace a Istanbul evidenziano la complessità e la delicatezza della situazione nella regione, mentre si cerca una soluzione duratura al conflitto in corso.