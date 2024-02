Roma, sabato 2 marzo l'evento 'Callas Grand Ball' all'Hotel Quirinale

ROMA - La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma e del Consiglio Internazionale della Danza Unesco, dopo il meraviglioso evento organizzato al Teatro Massimo Bellini di Catania il 2 dicembre 2023 (nel giorno esatto dei cento anni dalla nascita - visto che la Callas era nata a New York il 2 dicembre del 1923- ed in uno dei luoghi che amava maggiormente per il suo legame artistico con il "Cigno" Vincenzo Bellini) celebra, per la seconda volta, l'anniversario dei 100 anni dalla nascita della "Divina". - La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma e del Consiglio Internazionale della Danza Unesco, dopo il meraviglioso evento organizzato al Teatro Massimo Bellini di Catania il 2 dicembre 2023 (nel giorno esatto dei cento anni dalla nascita - visto che la Callas era nata a New York il 2 dicembre del 1923- ed in uno dei luoghi che amava maggiormente per il suo legame artistico con il "Cigno" Vincenzo Bellini) celebra, per la seconda volta, l'anniversario dei 100 anni dalla nascita della "Divina".





Dopo appena tre mesi, il 2 marzo 2024 sarà infatti il momento del "Callas Grand Ball", negli eleganti saloni dell’Hotel Quirinale a Roma (magistralmente diretto dal Dott. Fabrizio Battisti) dove si trova il celeberrimo "passaggio Callas" che collega lo storico albergo della Capitale al Teatro dell’Opera di Roma.





Il format del Callas Grand Ball 2024 prevede:





- il Salotto Callas in cui Nino Graziano Luca intervisterà la scrittrice, giornalista, fair play manager Roberta Maresci -autrice della biografia su Maria Callas edita da Gremese - ponendo l’accento sulla riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento di cui la Callas fu artefice -si pensi in particolare a Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Roberta Maresci è stata voce e autrice per Rai Radio2 di vari programmi. Ha scritto per la Treccani alcune voci dell’Enciclopedia della Moda. Ha pubblicato 17 libri tra cui anche le biografie di Wanda Osiris, Mina, Raffaella Carrà. Sua è l’idea del Fair Play Garden, il Giardino delle Buone Maniere in Sabina che rende omaggio a William Shakespeare e con lei scopriremo tante curiosità sulla protagonista dell’evento.





- La Mostra del Costume Tosca realizzato appositamente per il Callas Grand Ball dal costumista teatrale Andreas Di Dio, ispirandosi prevalentemente alla Tosca che nel 1964 venne portata in scena alla Royal Opera House di Londra, con la regia di Franco Zeffirelli. La straordinaria Maria Callas, indossa un modello simile quando interpreta Vissi d'arte, dal secondo atto dell'opera di Giacomo Puccini, una romanza di toccante intensità, tra le più celebri del melodramma italiano. Una composizione che si inserisce nella coda al dialogo tra la cantante Floria Tosca e il Barone Scarpia, quando quest’ultimo ricatta la donna chiedendole di concedersi a lui in cambio della liberazione del suo amato, il pittore Mario Cavaradossi, condannato a morte. Tosca, la cui vita si riassume in una dedizione totale all'arte e all'affetto umano (come ricordano i primi versi), non si capacita del motivo per cui la sua morigeratezza debba essere ripagata con il tormento più feroce. Questi stati d’animo, queste emozioni, sono rispecchiate pienamente anche attraverso il costume.





- Il Concerto Divina con due star internazionali - la pianista Elena Burova ed il soprano Elena Malakhovskaya – che proporranno Casta Diva, Vissi d’Arte, Un bel dì vedremo, O mio Babbino Caro, il Bolero di Elena da "I Vespri Siciliani", le arie che hanno resa celebre Maria Callas nel mondo.





Elena Burova dopo aver suonato al Teatro Bolshoi in Mozart e Salieri di Rimskij-Korsakov, il Don Pasquale di Donizetti, La storia di Kay e Gerda di Banievich, ma anche per i Concerti intitolati: Tutte le romanze di Tchaikovsky; La musica vocale di Shostakovich; La musica vocale di Prokofiev è stata invitata al Teatro alla Scala di Milano nel concerto dei solisti del Bolshoi Young Artist Opera Program, all’Opéra de Nice accompagnando i solisti del Teatro Bolshoj, al Teatro Coliseo di Buenos Aires, al concerto degli artisti del Teatro Bolshoi Young Artist Opera Program e del Washington National Opera presso l’Ambasciata Russa a Washington; al Teatro del Circulo de Bellas Artes (Madrid), per la Turandot, di Puccini. Dal 2022 si esibisce al Teatro dell’Opera di Roma come pianista accompagnatrice partecipando a vari concerti ed eventi, suonando per il Don Giovanni di Mozart, per L’angelo di fuoco di Prokofiev e per l’Eugenio Onegin di Tchaikovsky.





Elena Malakhovskaya, dopo essersi formata al Conservatorio Statale "Rimskiy-Korsakov" di San Pietroburgo, ha proseguito la sua preparazione musicale e linguistica al Corso Superiore di Canto del Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma. Dal suo debutto artistico in cui ha interpretato il ruolo di Tatiana nell’Eugenio Onegin e poi quello di Fiordiligi in Così fan tutte per il prestigioso Teatro dell’Opera e Balletto Rimskiy-Korsakov di San Pietroburgo ha portato in scena ruoli come: Flora, Tosca, Contessa di Almaviva. In Italia si è esibita anche al Teatro Olimpico di Vicenza, alla Casa Natale di Gaetano Donizetti di Bergamo … ed in vari Concerti a Milano: al Castello Sforzesco, alla Casa Verdi, al Teatro dell’Accademia dell’Arte e dello Spettacolo e nei Recital con gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, La Società dei Concerti e la Società del Giardino.





Dopo il Concerto, inizierà il Gran Ballo vero e proprio con l’esecuzione di coreografie storiche tratte dal M° Nino Graziano Luca dai Manuali pubblicati tra il XVI ed il XIX secolo dai più amati Maestri di Ballo. Il repertorio delle Danze in programma sarà splendido: Valzer da "La Traviata", Carmen Quadrille, Valzer a la Paganini, Mazurca dal "Gattopardo", Roxburgh Castle, Questa o Quella dal "Rigoletto", Orpheus Quadrille, Rinka, St. Bernard Waltz, Suite opera n 3, Quadriglia Il Pipistrello, And for the Young One’s, Galop dal "Gattopardo", Comical Fellow, Schottish Roulette, Marine Two Step, Virginia Reel, Marcia Radetsky.





La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca arriva al Callas Grand Ball dopo aver girato due film Disney, Rosaline diretto da Karen Maine ed I Leoni di Sicilia diretto da Paolo Genovese; gli eventi per il Lancio Mondiale della seconda stagione di Bridgerton; i successi degli spettacoli Gran Ballo con Roberto Bolle, del Festival Internazionale della Danza con la compianta Carla Fracci, del Taormina Arte Festival con Claudia Cardinale, del Teatro dell’Opera di Astraskhan in Russia, dello Sferisterio per il Macerata Opera Festival, del Festival Pucciniano di Torre del Lago, di Taobuk 2023; i sold out nella stagione ufficiale di Opera e Balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania; l’allestimento per il Bicentenario del Congresso di Vienna a Schonbrunn; il celeberrimo Gran Ballo dell'800 per il Re e la Regina della Malesia a Kuala Lumpur allestito anche per i Cavalieri di Malta nel Palazzo Storico di La Valletta, in Ungheria a Budapest, alla Reggia di Caserta, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano ed al Teatro dell’Opera, Teatro Sociale di Como.