'Pam Panorama', aperto un nuovo supermercato nel cuore di Torino

Photo credits: fonte ufficio stampa 3rd Floor

TORINO - E' stato inaugurato a Torino il punto vendita in franchising ad insegna Pam in via degli Artisti n°14. Pam Panorama festeggia l’apertura del nuovo punto vendita in franchising nella città di Torino situato in via degli Artisti, 14 nel quartiere Vanchiglia, una delle zone più storiche e cuore pulsante delle attività commerciali. - E' stato inaugurato a Torino il punto vendita in franchising ad insegna Pam in via degli Artisti n°14. Pam Panorama festeggia l’apertura del nuovo punto vendita in franchising nella città di Torino situato in via degli Artisti, 14 nel quartiere Vanchiglia, una delle zone più storiche e cuore pulsante delle attività commerciali.





Situato in una posizione strategica, nel quartiere nord-est della città, il nuovo Pam si inserisce perfettamente nel tessuto urbano in continua trasformazione che ha visto negli ultimi anni una graduale evoluzione, diventando polo propulsivo della creatività artistica e commerciale torinese. Oltre alle numerose attività artistico-culturali anche la proposta gastronomica risulta variegata grazie alla presenza di botteghe storiche, locali e numerosi ristoranti che rendono così Borgo Vanchiglia un contesto vivace. Completa la posizione di pregio la vicinanza alle sedi dell'Università di Torino.





Il supermercato si trova in via degli Artisti n°14 ed è realizzato in collaborazione con l'imprenditore torinese Paolo Scaranari, già affiliato Pam e titolare di 6 punti vendita e si sviluppa su una superfice di 375mq, vede impiegati sei dipendenti ed è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dalle 8.00 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A disposizione dei clienti una selezione dei migliori prodotti italiani a Km 0, il reparto gastronomia servito e una vasta gamma di referenze studiate per soddisfare le esigenze di tutti: dai prodotti free from, bio e light a quelli vegani, integrali e palm oil free ed infine pratiche soluzioni pronte e mono porzioni. Sono attivi nel punto vendita di Torino il servizio di spesa a domicilio e ogni mercoledì uno sconto per i clienti over 65. Attivo anche il moderno sistema di pagamento elettronico Satispay e la possibilità di utilizzare buoni pasto.





"Con questa nuova apertura, vogliamo offrire non solo un punto di riferimento per gli acquisti quotidiani, ma contribuire alla vitalità e alla diversità del quartiere, offrendo un'esperienza di spesa completa e conveniente per residenti e visitatori della città di Torino – afferma Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità e acquisti Pam Panorama – Il punto vendita Pam di Torino rappresenta un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel continuo sviluppo dell'azienda sul territorio. Vogliamo essere sempre più vicini alle persone, comprendendo le loro esigenze e offrendo soluzioni che migliorano la loro qualità di spesa".