Medio Oriente, Biden: 'Tel Aviv fermerà operazioni a Gaza durante Ramadan'

Secondo il presidente statunitense Joe Biden "Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan". Secondo Biden lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione. "Il Ramadan si avvicina e gli israeliani hanno concordato di non impegnarsi in attività durante il Ramadan, in modo da darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi", ha sostenuto Biden in un'intervista sulla rete statunitense Nbc.La replica di Hamas non tarda ad arrivare: i commenti del presidente americano Joe Biden su una tregua a Gaza sono prematuri e non corrispondono alla situazione reale sul terreno. Secondo un funzionario ci sono "ancora grandi lacune da colmare" nell'accordo prima che venga garantito un cessate il fuoco.Intanto il ministero della Salute di Hamas ha fornito il suo nuovo bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto lo scorso 7 ottobre. Il numero dei morti è salito a 29.878, di cui 96 nelle ultime 24 ore. I feriti sono invece 70.215.