Alessandra Todde vince le elezioni regionali in Sardegna diventando la prima presidente donna della regione

La sfida elettorale che ha tenuto con il fiato sospeso la Sardegna si è conclusa con un fotofinish emozionante, e la vittoria è andata a Alessandra Todde, candidata del centrosinistra. In una breve conferenza stampa nella notte, Todde ha annunciato con orgoglio: "Sono la prima presidente donna della Sardegna". La sua vittoria è stata confermata anche dallo sfidante del centrodestra, Paolo Truzzu, che nella mattinata di martedì ha riconosciuto la sconfitta, affermando: "Ho chiamato Alessandra Todde per congratularmi, lo scarto è di poche migliaia di voti".L'esito delle elezioni ha suscitato grande gioia nel centrosinistra, con esponenti di rilievo come Giuseppe Conte, Elly Schlein e Stefano Bonaccini che hanno esultato per il trionfo di Todde. "La Sardegna ha scelto la nostra Alessandra Todde. È la prima presidente di regione del M5s, la prima donna alla guida della Sardegna. È una giornata indimenticabile", ha dichiarato il leader dei 5 Stelle, sottolineando l'importanza storica di questo risultato.