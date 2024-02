La Cervia Run sigla una partnership con la 'Bologna Sport Marathon'

CERVIA (RE) - Sale l’attesa per la "Cervia Run", la nuova corsa podistica in programma il 23-24 marzo sul lungomare di Cervia. Una gara che - benché nata con l’obiettivo primario di creare una “due giorni” di sport all’insegna della condivisione e dell’attività fisica per tutti - ha già attirato i grandi nomi della disciplina, come Giorgio Calcaterra, Lorenzo Lotti, Federica Moroni, Sara Pastore ed altri big che, già nei prossimi giorni, perfezioneranno la loro iscrizione. - Sale l’attesa per la "Cervia Run", la nuova corsa podistica in programma il 23-24 marzo sul lungomare di Cervia. Una gara che - benché nata con l’obiettivo primario di creare una “due giorni” di sport all’insegna della condivisione e dell’attività fisica per tutti - ha già attirato i grandi nomi della disciplina, come Giorgio Calcaterra, Lorenzo Lotti, Federica Moroni, Sara Pastore ed altri big che, già nei prossimi giorni, perfezioneranno la loro iscrizione.





Ma per dare ulteriore impulso alla promozione dell’evento, nei giorni scorsi, é stata siglata una prestigiosa partnership con la "Bologna Sport Marathon", una delle rassegne podistiche piu’ importanti d’Italia che, domenica prossima (3 marzo), vedrà ai nastri di partenza delle sue tre competizioni oltre ottomila partecipanti.





Giunta alla sua terza edizione, la podistica bolognese - che, come la Cervia Run, é affiliata Fidal - partirà (ore 9.15) dalla suggestiva piazza Maggiore, dove sarà collocato anche il traguardo ed il villaggio ospitalità.





Ma in cosa consisterà la collaborazione tra l’evento di Cervia e quello di domenica in terra emiliana? "Otto runner tra tutti quelli premiati alla Bologna Marathon - spiega la dottoressa Maria Espedita Salomone, responsabile marketing della ‘Cervia Run’ - riceveranno in omaggio un pettorale per partecipare gratuitamente, il prossimo 24 marzo, alla nostra gara. E’ un’operazione che darà visibilità alla kermesse cervese e, nello stesso tempo, alzerà ulteriormente il livello agonistico della Cervia Run che, in questo modo, vedrà al via altri otto runner di valore tecnico assoluto".