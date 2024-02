Incendio a Valencia: quattro vittime accertate e 14 dispersi in un inferno di fiamme

VALENCIA - Un incendio di enormi proporzioni ha scosso il quartiere Campanar di Valencia, in Spagna, riducendo a uno scheletro incandescente un edificio di 14 piani. Le autorità hanno confermato la morte di quattro persone, mentre almeno altre 14 risultano disperse, con scarse speranze di ritrovarle in vita secondo i vigili del fuoco.Le fiamme hanno avuto inizio alle 17:30 di ieri, 22 febbraio, dall'ottavo piano della Torre 1 dell'edificio, per cause ancora da accertare. Il forte vento di ponente e le alte temperature intorno ai 25 gradi hanno favorito la rapida propagazione dell'incendio, che ha presto avvolto l'intero complesso residenziale.Il rogo si è esteso lungo la verticale dell'edificio coinvolgendo anche la Torre 2 dello stesso blocco, abitato da circa 350 persone distribuite in 140 appartamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con decine di squadre per fronteggiare l'emergenza.Durante le operazioni di soccorso, numerosi residenti sono stati tratti in salvo dai pompieri, tra cui una coppia, un padre con la figlia e altri cittadini rimasti intrappolati sui balconi dei piani superiori dell'edificio.Al momento, le operazioni di spegnimento e ricerca dei dispersi sono ancora in corso, mentre le autorità locali si preparano ad affrontare le sfide legate alla gestione dell'emergenza e alla assistenza alle vittime e ai loro familiari.