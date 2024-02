L'importanza della cura dei denti, intervista alla dott.ssa Martina Karlo della clinica Dentelli

La cura dei denti è molto importante per la nostra salute perché ci aiuta a difenderci da alcuni veri e propri nemici per la nostra bocca come, per esempio, la placca batterica o altro ancora. La cura dei denti è molto importante per la nostra salute perché ci aiuta a difenderci da alcuni veri e propri nemici per la nostra bocca come, per esempio, la placca batterica o altro ancora.

Ci sono molte persone italiane che, per risparmiare, raggiungono la Croazia per la cura dei propri denti.

A tal proposito abbiamo intervistato la dott.ssa Martina Karlo, medico specialista in odontoiatria da quasi vent'anni che, nel 2019, ha aperto la clinica Dentelli.hr





D. Dott.ssa Martina Karlo, qual è il motivo principale per cui molti pazienti italiani cercano i servizi odontoiatrici in Croazia?





R. Il motivo principale è spesso il prezzo più basso rispetto ai prezzi dei servizi dentistici in Italia. Inoltre, i pazienti spesso sottolineano l'alta qualità dei servizi, le attrezzature moderne, l'esperienza dei dentisti e la possibilità di combinare le cure dentistiche con le vacanze nelle bellissime destinazioni turistiche della Croazia. Ciò li attrae ulteriormente.





D. Quali sono, principalmente, i servizi più richiesti?





R. I servizi più richiesti per i pazienti dentistici stranieri in Croazia di solito includono procedure dentali estetiche come sbiancamento dei denti, faccette in ceramica, corone e ponti per migliorare la salute orale e l'estetica del sorriso. Ci sono anche i popolari sistemi implantari all on 4 e all on 6, per i quali la nostra clinica Dentelli.hr ha ricevuto un riconoscimento speciale per l'eccellenza da Nobel Biocare. Inoltre, sono comuni i servizi di riparazione e restauro dei denti, come otturazioni, trattamenti endodontici (trattamento delle radici) e installazione di impianti dentali. Questi servizi sono popolari tra i pazienti stranieri per la loro alta qualità, i prezzi convenienti e l'esperienza dei dentisti nella nostra clinica.





D. Tra Croazia ed Italia, quali sono le differenze di prezzo?





R. Le differenze nei prezzi dei servizi dentistici tra Croazia e Italia possono essere significative, fino al -70%, anche se la differenza specifica dipenderà dal tipo di servizio e dalla regione in cui vi trovate. In generale, i prezzi dei servizi dentistici in Croazia sono spesso più bassi rispetto ai prezzi in Italia. Ad esempio, interventi estetici come le faccette in ceramica a Roma costano circa 1.000 euro, mentre qui sono 340 euro. Inoltre a Spalato i prezzi per la riparazione dei denti, l'installazione di impianti e altre procedure dentistiche possono essere più economici di almeno il 50%. Tuttavia è importante notare che la qualità del servizio è un fattore importante a cui noi della clinica Dentelli.hr ci atteniamo espressamente.





D. Per quel che riguarda i servizi, avete lo stesso livello di qualità che abbiamo in Italia?





R. La qualità dei servizi dentistici in Croazia è solitamente considerata elevata e competitiva rispetto ad altri paesi europei, compresa l’Italia. I dentisti della clinica Dentelli.hr hanno un alto livello di istruzione e competenza e utilizzano attrezzature e tecniche moderne nella fornitura dei servizi. Dentelli dispone di certificati che confermano il rispetto degli standard europei di qualità e sicurezza. Utilizziamo solo Nobel Biocare per gli impianti e siamo il loro "fiore all'occhiello" in questa parte della Croazia. I nostri zirconi provengono da produttori rinomati come Amann Girrbach o Ivoclar. Pertanto, i pazienti che scelgono i servizi dentistici nella nostra clinica sono soddisfatti della qualità fornita e dell'approccio professionale dei nostri dipendenti.





D. Da quando la Croazia è entrata nell’Unione Europea, avete un numero crescente di clienti provenienti da altri paesi dell’UE?





R. Sì, da quando la Croazia è diventata membro dell’Unione Europea, il numero dei pazienti stranieri, compresi quelli provenienti da altri stati membri dell’UE, è aumentato. Abbiamo appena firmato un contratto con la Croatia Airlines, che è l'unica con voli della rotta diretta Roma-Spalato durante tutto l'anno. Questo contratto consentirà ai clienti della clinica Dentelli.hr uno sconto aggiuntivo sui voli della Croatia Airlines. Inoltre, i prezzi competitivi, i servizi di alta qualità e la possibilità di combinare le cure mediche con l’esperienza turistica contribuiscono all’attrattiva della Croazia come destinazione per il turismo dentale.







D. Tra i servizi che offrite, date anche la possibilità di alloggi per clienti italiani, che vengono per importanti servizi odontoiatrici, i quali devono soggiornare almeno una settimana?





R. Sì, Dentelli offre servizi di alloggio per pazienti provenienti dall'estero in alberghi prestigiosi come Marriot (quattro stelle) o President (cinque stelle) compresi pazienti italiani che necessitano di soggiornare almeno una settimana per importanti interventi odontoiatrici. Queste soluzioni di alloggio di solito includono opzioni come la sistemazione in hotel vicino alla clinica, consentendo ai pazienti un soggiorno confortevole e conveniente durante il trattamento odontoiatrico. Offriamo anche servizi di trasporto in modo che i pazienti abbiano un accesso più comodo e più facile alla clinica.





D. Quanto è importante l'odontoiatria in Croazia? Ci sono giovani che vorrebbero lavorare in questo settore?





R. L'odontoiatria è estremamente importante in Croazia, come in altri paesi, perché garantisce il mantenimento della salute orale della popolazione. Per quanto riguarda l'interesse dei giovani a lavorare nel settore dentale, ci sono giovani interessati a una carriera in odontoiatria. Gli studi di stomatologia vengono offerti nelle università di tutta la Croazia e i giovani hanno l'opportunità di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in questa professione. L'odontoiatria può essere una carriera attraente grazie alla combinazione di conoscenze mediche, interazione con i pazienti e capacità di fornire servizi che migliorano la qualità della vita dei pazienti. Dentelli offre ai suoi giovani medici formazione professionale e avanzamento di carriera attraverso corsi di fama mondiale che consentono l'erogazione di servizi odontoiatrici di altissima qualità.