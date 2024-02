‘FavolosaMente’, arriva la 3a edizione del concorso letterario nazionale per favole e fiabe

TERAMO - Mancano 2 mesi per l’invio delle opere per la 3a Edizione del Concorso Letterario Nazionale ‘FavolosaMente’, patrocinato dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, da A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), dal giornale ‘Sapendo Leggendo’ e da P.R. & Editoria Ufficio stampa. - Mancano 2 mesi per l’invio delle opere per la 3a Edizione del Concorso Letterario Nazionale ‘FavolosaMente’, patrocinato dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, da A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), dal giornale ‘Sapendo Leggendo’ e da P.R. & Editoria Ufficio stampa.





Il concorso letterario per favole e fiabe





Il concorso è suddiviso in due sezioni, ed il tema è unico: scrivere un elaborato sotto forma di favola o fiaba che parli dell’acqua.

L’acqua è uno dei quattro elementi naturali che rappresenta la vita. Senza acqua non c’è vita e la salvaguardia di questo bene è fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza.

L’acqua è liquida, ma anche gassosa e solida e il suo essere trasparente fa di questo elemento un simbolo di purezza. Nell’acqua vivono tanti esseri del mondo vegetale e animale, che ci affascinano da sempre. L’acqua è: mare, lago e fiume. È meraviglia assoluta ed è straordinario scenario di storie che accompagnano la vita dell’uomo dai suoi albori della sua creazione fino a oggi.





Come inviare le opere





Gli elaborati potranno essere inviati fino al 30 aprile 2024 in formato PDF e con allegata la scheda di partecipazione in PDF e formato elettronico all’indirizzo e-mail isolaedintorni@libero.it. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.





Le sezioni del concorso





Le sezioni del concorso saranno due: sezione A under 18 e sezione B over 18 e saranno ammesse massimo 2 (due) opere per ogni autore, sia edite che inedite. Potranno partecipare anche favole o fiabe già premiate in altri concorsi o scritte in lingua dialettale, per queste ultime è necessaria la traduzione in italiano. Le opere della sezione A dovranno essere corredate di autorizzazione di un genitore o tutore legale per i minorenni.





La premiazione





La premiazione si terrà nella Sala del Museo Stauròs a San Gabriele il 22 giugno 2024 ore 11.

I premi per ogni sezione saranno:

1° Classificato Opera d’arte realizzata a mano, diploma di partecipazione e buono spesa del valore di 200 euro (duecentoeuro), pubblicazione dell’opera

2° Classificato Targa e diploma di partecipazione, pubblicazione dell’opera

3° Classificato Targa e diploma di partecipazione, pubblicazione dell’opera

La giuria, ove lo riterrà opportuno, assegnerà dei diplomi di merito e delle menzioni d’onore.

Le opere vincitrici, segnalate dalla giuria e meritevoli di pubblicazione verranno raccolte in una antologia che verrà pubblicata da Edizioni Jolly Roger.





Gli organizzatori





FavolosaMente è organizzato da ‘La finestra sul Gran Sasso’ giornale abruzzese, digitale e cartaceo, con periodicità semestrale di Isola del Gran Sasso d’Italia (supplemento/spalla della testata giornalistica Sapendo Leggendo).

Il concorso è stato fondato nel 2021 da Lisa Di Giovanni, Sabrina D’Ascenzo e Maura Ianni, con la preziosa collaborazione di Paola Di Luca, Valentina e Claudia Diaconale, Maria Lufrano, Vito Gadaleta, Francesca Melozzi, Camilla Ianni, Salvatore Lanno, Ivan Spagnuolo e Damiano Tatulli.





La giuria





Il Presidente del Concorso è Lisa Di Giovanni, giornalista e direttore del semestrale, e il Presidente di Giuria, per questa nuova edizione, sarà la giornalista Paola Zanoni. Gli altri componenti della giuria saranno, in rigoroso ordine alfabetico: Antonella Canini Prorettrice all'Ambiente, alla Sostenibilità e alla Transizione Energetica Università Tor Vergata, Giovanna Cortellini Presidente Scuola Verde di San Pietro e Pedagogista, Sergio D’Ascenzo Presidente dell’Associazione Kerjgma, Valentino De Simone Colonnello dell'Esercito Vice Comandante della Brigata Bersaglieri Garabaldi, Di Gianleonardo Francesco Dirigente ASL Teramo Responsabile SIAN ASL Teramo, Paola Di Luca Assessore all’Istruzione di Isola del Gran Sasso d’Italia, Rossana Ferraro Giùdice Gop di Tribunale, Esperta Cybercrime e Cybersecurity già Docente presso Scuola Internazionale Alta Formazione FF.OO., Membro Commissione Speciale Anticamorra Regione Campania, Fabio Gimignani CEO di Edizioni Jolly Roger, Mauro Manetta Geologo, Myriam Mazza Farmacista e Cosmetologa, Membro Pari Opportunità Regione Campania e Presidente dell’Associazione ‘Ricomincio da me’ e Fabrizio Scamurra Comandante della Stazione dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso d’Italia.

All’evento ci sarà la preziosa partecipazione del pianista e compositore Luca Buosi e dello youtuber Avido Alchimista.