Decine di razzi sono stati lanciati dall'Hezbollah dal Libano verso le Alture del Golan in Israele, secondo quanto dichiarato dal portavoce militare israeliano, che ha confermato che alcuni di essi sono stati intercettati dall'Iron Dome, il sistema di difesa antimissili. Al momento non sono pervenute notizie di vittime.Intanto, Israele si prepara all'offensiva a Rafah e presenta un piano per l'evacuazione dei civili dalle "zone di combattimento" di Gaza. L'annuncio è stato fatto dai servizi del primo ministro Benjamin Netanyahu. Questa mossa anticipa l'attesa offensiva israeliana a Rafah, cittadina nel sud del territorio palestinese presentata da Netanyahu come "l'ultimo bastione" del movimento islamista Hamas.